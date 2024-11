Il monzese che insegna agli americani i segreti della guerra in Vietnam

Tutto quello che avreste voluto sapere sulla guerra del Vietnam e non avete mai osato chiedere, ora è a vostra disposizione. Merito di Alessandro Giorgi, classe 1960, laureato in economia aziendale all’Università Bocconi, già studente del Liceo Zucchi, manager di professione, grande investigatore di vicende belliche. Ad attirare la sua attenzione di storico è stata anche la guerra del Vietnam. A questo argomento ha già dedicato i volumi “Vikings in Vietnam“ e “Cronaca della Guerra del Vietnam 1961-1975“. La sua più recente opera si intitola “The Fighting Fathers“ e narra la storia dei padri combattenti, cioè dei sacerdoti cattolici che animarono la resistenza armata in Sud Vietnam all’inizio degli anni ’60.

Il volume, pubblicato dalla casa editrice statunitense Schiffer Publishing, è per ora disponibile solo in lingua inglese. Lo si può acquistare su Amazon e alla Libreria Militare di Milano. Giorgi è ben conosciuto dagli addetti ai lavori americani. Ha parlato di questo libro anche in videoconferenza con gli studenti della Marquette University, università privata di Milwaukee, nel Wisconsin. Lo studioso monzese è andato a cercare notizie su due sacerdoti in armi durante la guerra del Vietnam: padre Bosco, vietnamita malgrado il nome, e padre Hoa, già ufficiale dell’esercito nazionalista cinese. Lo studioso monzese ha indagato sfruttando anche gli archivi desecretati della Cia e le notizie fornitegli da un ex agente della stessa organizzazione. "In certi casi – ammette – la realtà supera la fantasia".

Gianni Gresio