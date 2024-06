Il Monza riparte. Ponte di Legno sede del ritiro

Ci sono date, per il Monza e i suoi tifosi, da segnare in calendario. Una su tutte è quella della “Notte Biancorossa“, la tradizionale festa in piazza con Alessandro Nesta e la squadra che saliranno sul palco per presentarsi ai tifosi. L’appuntamento è per sabato 13 luglio, a Ponte di Legno dove, per il secondo anno consecutivo, i brianzoli prepareranno la terza stagione consecutiva, e della storia, in Serie A. Calciatori e staff avranno un primo contatto lunedì 8 luglio per i primi test, che proseguiranno anche nella giornata di martedì 9.

Mercoledì 10 luglio, quindi, si salirà sul pullman direzione Valle Camonica, dove Pessina e compagni resteranno per due settimane. Apre la girandola di amichevoli un impegno in famiglia nel tardo pomeriggio di domenica 14 luglio: Monza bianco contro Monza rosso. Mercoledì 17 luglio l’avversario sarà la formazione locale del Nuova Camunia, prima del terzo confronto contro il Real Vicenza di domenica 21. Fischio d’inizio sempre fissato alle ore 17. Alle 16.30, invece, l’ultima apparizione prima del rientro contro l’Alcione Milano, compagine meneghina neopromossa in Serie C.

Una volta in Brianza il programma si arricchirà fino allo storico appuntamento del Trofeo Silvio Berlusconi, fissato il 13 agosto a San Siro. Un romantico Monza-Milan, nel ricordo del presidente Silvio Berlusconi, per arrivare al meglio al campionato nel week end successivo dopo Ferragosto: sorteggio del calendario fissato il 4 luglio a Roma, in diretta tv.

Michael Cuomo