Il miglior cameriere in Villa Reale. Cento in gara, in palio la carriera

Il teatrino della Villa Reale ieri ha ospitato la finale del contest italiano ”Emergenti sala“, promosso dalla società Witaly, talent scout nel settore della ristorazione e accoglienza. Gli 8 finalisti nelle fasi precedenti hanno sbaragliato un centinaio di concorrenti, giovani camerieri professionisti under 30, provenienti da tutte le regioni italiane che si sono disputati il titolo che apre le porte ad avanzamenti di carriera nel settore. Domenica sera l’Hotel della Ville ha ospitato la prima parte del contest, “Cena di Gara“, in cui i finalisti dovevano allestire la sala, accogliere, coccolare gli ospiti che erano anche i giurati e dimostrare la propria abilità nel servizio del menu, creato da Fabio Silva, chef del ristorante dell’hotel, partner dell’evento insieme a Istituto Olivetti e BrianzAcque. In giuria, fra gli altri, Lorenzo Sacchi e Maria Sainz (chef e responsabile sala del ristorante Il Circolino di Monza). Ieri mattina, nel teatrino della Villa hanno superato il test finale, rispondendo alle domande dei giurati. Gli studenti dell’istituto alberghiero di Monza hanno partecipato con il loro insegnante Vincenzo Butticé servendo ai tavoli della cena elegante, e occupandosi del coffee break di ieri.

"Ai nostri studenti – sottolinea Butticé – cerchiamo di spiegare che l’accoglienza ha un grande impatto sul cliente e condiziona il gradimento di pietanze e pasticceria". Il premio Emergente è nato 20 anni fa con “Emergente chef“, 13 anni fa come “Emergente pizzaiolo“, 7 anni fa per Sala e 4 anni fa per il settore pasticceria. "Il cameriere – dice Lorenza Vitali, ad di Witaly – oltre alla competenza deve mostrare sicurezza, rilassatezza e capacità di mettere a proprio agio il cliente in qualsiasi situazione".