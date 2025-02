Il mercatino degli hobbisti. Dopo il dietrofront da maltempo: "Rivitalizziamo il commercio"

L’esordio era stato decisamente sfortunato perché a causa del maltempo non si era fatto nulla. Ma se domenica 26 gennaio era stato tutto rimandato, il mercatino degli hobbisti adesso ci riprova: domenica 23 febbraio, dalle 7 alle 16, sarà allestito nell’area del mercato di via Paganini. Si tratta di un appuntamento a cadenza mensile, che l’Amministrazione comunale ha voluto introdurre nel territorio cittadino. Le linee programmatiche, infatti, prevedono riconoscimento e sostegno a tutto ciò che possa contribuire a supportare il commercio di vicinato e le attività commerciali in genere, richiamando potenziali consumatori. Lo spunto è stato offerto dalla richiesta dell’associazione “Mi ritorni in mente“, realtà senza fini di lucro, che la Giunta comunale ha valutato di accogliere favorevolmente.

Il mercatino degli hobbisti sarà pertanto introdotto in forma sperimentale fino a giugno. Si terrà l’ultima domenica di ogni mese nell’area che già ogni mercoledì mattina ospita il mercato tra corso Milano e via Paganini, fino a metà pomeriggio. Sarà l’occasione per reperire i più disparati oggetti per collezioni personali o per vedere e perché no comprare, oggetti particolari, dall’antiquariato fino a quelli più moderni. "Ci sembra una iniziativa meritevole - commenta Angelita Perretta, assessore alle Attività produttive e commerciali e al Marketing territoriale - e in grado di fare da richiamo. Lo spazio disponibile l’abbiamo, la collocazione nell’area del mercato ci agevola perché è ben servita, è facilmente raggiungibile, dispone di parcheggi, non comporta la chiusura di strade. Al termine del periodo di sperimentazione faremo tutte le valutazioni più opportune".

Veronica Todaro