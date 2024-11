Il live della Wangy Blues Machine e un film sul futuro della Terra

Una band che da tre decadi porta avanti la passione per il blues e il soul. Un omaggio all’hard rock degli anni Ottanta e Novanta e il ricordo di un musicista e artista conosciuto sul territorio e morto prematuramente. Ma anche un pluripremiato documentario ecologista da vedere e da discutere. Concerti e film per quattro appuntamenti, da qui al weekend, nella settimana del Bloom di Mezzago. Il centro multiculturale di via Curiel aprirà i battenti oggi alle 20.30 con un’iniziativa del festival ambientale “Terrestra“, con la proiezione del documentario “Materia fuori posto“ di Nikolaus Geyrhalter, un’indagine attorno al tema dello smaltimento dei rifiuti in diverse aree del mondo, dall’Europa all’Asia passando per il deserto del Nevada fino alle Maldive, raccontato adottando registri che vanno dall’iperrealistico al grottesco, dal visionario alla fantascienza. L’evento è organizzato insieme a Cem Ambiente e a introdurre il film sarà proprio il presidente della società, Alberto Fulgione. Gli amplificatori del palco mezzaghese si accenderanno invece domani alle 22 con una serata che vuole celebrare la musica di Ivano Borile, cantautore e rocker brianzolo scomparso nel 2020: sotto il titolo “That’s a noble art“ verrà presentato il disco omonimo realizzato dal collettivo Ivan Zega e I Fantomatici Maestri del Brivido, che raccoglie alcuni brani registrati a suo tempo da Borile e altri da lui scritti e interpretati per l’occasione dalla band. Durante il concerto verranno suonate tutte queste canzoni. Ad arricchire lo spettacolo la band dei Metameccanici e il power trio dei Vontrapp. Ingresso libero. Sempre la musica protagonista sabato alle 22 con il concerto dei 30 anni della Wangy Blues Machine, storico gruppo rock e rhythm and blues in attività dal 1994, con una solida esperienza live, partito dai territori del blues e dell’r’n’b per esplorare poi anche quelli del rock e del soul, potendo contare da sempre su voci femminili calde e graffianti.

Con energia e passione rileggono classici dagli anni ‘50 ai ‘70. Per festeggiare i 3 decenni di carriera saliranno sul palco non solo i membri attuali della band, ma anche componenti storici e alcuni ospiti che nel corso del tempo hanno collaborato col gruppo. Biglietto d’ingresso 5 euro. Domenica, infine, tornerà la rassegna “November Rock“, con gli allievi dell’associazione Musica Diffusa che dalle 16.30 renderanno omaggio all’hard rock anni ‘80 e ‘90, rileggendo brani di Ac/Dc, Iron Maiden, Rainbow e Whitesnake. Biglietto d’ingresso 8 euro.

Fabio Luongo