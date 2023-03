Il lavoro oggi Da portalettere a direttrice

Ugualianza di genere e parità di salario. Sono le ultime certrificazioni conquisatate da Poste Italiane, che in Brianza vedono le lavoratrici sempre più decisive. In provincia il 59% delle persone impiegate negli uffici postali è donna. Così come è donna il 46% di chi guida gli uffici; nel settore del recapito il personale femminile con incarico di responsabilità costituisce il 44%.

Su 770 dipendenti totali nella provincia, le quote rosa sono il 45%. La presenza femminile nella provincia di Monza e Brianza ha avuto un ruolo determinante nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere. Il centro di distribuzione di Meda fa parte del 44% dei centri di distribuzione guidati da personale femminile.

La direttrice Aurora Nicoli, 37 anni e mamma, originaria di Palermo e laureata in Servizio sociale, lavorava come assistente sociale prima di entrare alle Poste.

Nel 2019 è arrivata a Cesano Maderno, dove è stata assunta come portalettere. Grazie alle sue qualità e dopo una serie di colloqui, è diventata prima caposquadra a Senago e poi, da due anni, direttrice del centro di distribuzione di Meda.

"Il nostro centro – racconta Aurora Nicoli – non è molto grande ma recapitiamo anche nei comuni limitrofi di Lentate e Camnago, frazioni comprese. Lavoriamo in un ambiente familiare e tutti ci aiutiamo e cresciamo insieme. Sin dall’inizio ho fatto alcuni sacrifici, ma sono molto soddisfatta".

Ma Aurora non sembra intenzionata a fermarsi: "Sono molto ambiziosa quindi in futuro spero di lavorare in un ufficio più grande e, perché no, magari anche in altri settori dell’azienda".

Nel 2022 Poste Italiane ha ricevuto la Certificazione Equal Salary che attesta l’equità retributiva tra donne e uomini nell’organizzazione.

Tra gli altri riconoscimenti internazionali, la leadership globale nell’uguaglianza di genere secondo il Gender-Equality Index di Bloomberg, l’ingresso nella classifica globale Top 100 sulla parità di genere stilata da Equileap e l’attestazione secondo lo standard ISO 30415:2021 Human resource management – Diversity & Inclusion.