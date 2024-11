Il laboratorio di Monica, Miriam e Sveva. I mercatini dove tutti possono esprimersi

A Seveso ha sede l’associazione culturale #LAB-Spazio Creativo con una nobile missione: diffondere creatività e bellezza.

Lo racconta la titolare Monica Radice, coordinatrice workshop ed eventi con le aiutanti Sveva Filip e Miriam Corengia. Varcando la porta del loro #LAB, in piazza IV Novembre ci si accorge subito che tutto è diverso: si abbandona la frenesia del presente e ci si immerge in un luogo accogliente. "La nostra scommessa è che sia possibile rilassarsi ed esprimere se stessi creando – spiega Monica Radice –. Il nostro è uno spazio dove prendersi una pausa salutare in una società dove siamo costretti sempre più a sottostare a ritmi serrati e dove non si ha più tempo per godere delle piccole cose che ci stanno intorno".

Qui Monica, Miriam e Sveva, danno vita a progetti, idee e workshop con un grande obiettivo: dare la possibilità alle persone di uscire dalla routine quotidiana per dedicare del tempo a se stesse e alle proprie passioni, per imparare a creare qualcosa con le proprie mani, e a ritrovare il piacere di condividere parole e sorrisi con altre persone. “Il Giardino Creativo“ di Monica, Miriam e Sveva, infatti, "non è solo un’esposizione di creative, un semplice mercatino a cui siamo ormai abituati e di cui rifiutano fermamente l’etichetta, ma un percorso dove i visitatori devono lasciarsi andare e godersi il viaggio che stanno per iniziare". "Grazie all’unicità di questo evento – conclude Monica – il Giardino Creativo ha varcato i confini di Seveso per arrivare a Carimate, splendido borgo medioevale creato nel 1300 dai Visconti signori di Milano, dove è nata una bella collaborazione con la Pro Loco".

Sonia Ronconi