Il Kernel riaccende la città. Luce sui giovani artisti

Il Kernel torna a illuminare Monza. Le sue architetture, ma da quest’anno anche il suo futuro puntando i riflettori sul talento dei giovani. Perché l’edizione 2023 del festival internazionale di luci - organizzato da AreaOdeon e in programma il 29 e 30 settembre - diventa un laboratorio di sperimentazione che punta alle figure emergenti legate al mondo delle videoproiezioni, della musica e dell’arte attraverso bandi aperti e workshop. E così entro domani sarà possibile iscriversi (kernelfestival.net) al corso di video mapping che si terrà dal 25 al 30 settembre nell’aula magna del liceo artistico Nanni Valentini per imparare le competenze principali alla base della particolare tecnica audiovisiva e sviluppare, sotto la guida di professionisti, i contenuti visivi che prenderanno vita in una performance live di VJ mapping, realizzata ad accompagnamento delle performance musicali in programma per il pubblico di Kernel proprio in Villa. Spazio anche a musicisti e produttori legati al mondo della musica elettronica, chiamati a presentare le loro opere che faranno da colonna sonora alle immagini proiettate. Ma Kernel è un evento che vuole coinvolgere la città. E mentre la Villa Reale rimane fulcro del programma artistico e scientifico, una Light Parade si snoderà per le vie del centro coinvolgendo Il Veliero, Rete TikiTaka, Istituto Tecnico Hensemberger, Accademia BPS, grazie al contributo di Fondazione di Comunità di Monza e della Brianza e al supporto della società Wimex. Arte, ma anche cultura e informazione con il convegno (il 30 settembre) “Tech inside art“ nella Sala degli Specchi in Villa Reale: incontri, presentazioni e tavole rotonde che coinvolgono anche il Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) e l’Istituto europeo di design.