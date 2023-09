Il Jukebox dei Promessi Sposi e il Giro del Mondo a Vimercate in Quattro Tè

Caccia al tesoro alla scoperta del cuore (medievale) di Vimercate. Questo pomeriggio alle 14.30, percorso in venti tappe fra mappe, smartphone, video, fotografie, enigmi da decifrare, prove, e personaggi bizzarri lungo il cammino. A Villa Bonacina Gallesi Landriani a Bernareggio, alle 17, invece andrà in scena Jukebox Promessi Sposi, sei visitatori a sorteggio scelgono quale personaggio del romanzo vogliono incontrare.

Mentre a Desio, alle 21, l’Accademia dei Lunanzi metterà in scena la vita a Villa Longoni. Domani, a Villa Zari (nella foto), nel comune di Bovisio Masciago, è in programma il “Giro del mondo in quattro tè“, percorso di degustazione per cultori e neofiti.

All’Antica chiesa di Santo Stefano a Cesano Maderno, oggi auditorium Disarò, sono esposte le opere in concorso al Premio di Pittura degli Amici del Palazzo Arese Borromeo, una galleria che riserva molte sorprese.

Bar.Cal.