Il grande Skorpion cerca esperti di pastori guardiani

Skorpion ha 6 anni ed è un cagnolone di taglia grande, probabilmente un incrocio con un pastore guardiano. I volontari lo descrivono come atletico e prestante: adora passeggiare, giocare e stare in

mezzo alla natura. È diffidente verso gli estranei ma con chi conosce instaura ottimi rapporti. Proprio per questo Skorpion è in cerca di una famiglia con esperienza, meglio se di pastori guardiani. Serve qualcuno che non si scoraggi e che abbia tempo da dedicargli per guadagnare la sua fiducia. Se interessati scrivere a canile@enpamonza.it oppure telefonare al numero 039.83.56.23, operativo ogni

giorno dalle 14.30 alle 17.30.