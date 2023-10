Il grande cuore dei ragazzini. In campo nel nome di Stefano

Aveva 21 anni. E fa una certa impressione che quella disputata nel fine settimana sia stata la 21esima edizione di un trofeo dello sport che amava di più intitolato proprio a suo nome.

Stefano Manzoni era una promessa della pallacanestro. Un bel ragazzone alto che studiava e stava facendo il servizio militare a Cordenons, in Friuli. Di ritorno da una licenza con i suoi tre commilitoni, la loro Fiat Chroma fu vittima di un terribile incidente stradale. Stefano Manzoni morì così. Suo padre Nino, storico parrucchiere di Monza, e la moglie Nadia Della Corna, scomparsa un paio di anni fa, hanno messo in piedi un torneo che continua ancora oggi.

Questa volta a vincere il trofeo, riservato alla categoria Under 13 e disputatosi fra otto compagini nell’arco di due giorni, è stato il Seregno, che nella finalissima di domenica ha battuto i padroni di casa della Gerardiana 24 a 18. Nella finale per il terzo posto, a vincere è stata invece la Dipo Vimercate, che ha battuto il Masters Carate 22 a 14. Quinto posto al Rhinos Robbiate, che ha superato gli Azzurri Niguardese 28 a 16. Settimo il Sanfru di Monza, 20 a 12 sul Blues Varedo. Grande emozione per Nino Manzoni: "Il palazzetto era strapieno. Al sabato non c’era posto nemmeno per sedersi tutti". Occhi lucidi anche per i premi speciali. Al palazzetto del Nei, in via Enrico da Monza, sono stati premiati come miglior giocatore,Filippo Tremolada, della Gerardiana.

Il titolo è stato dedicato a Nadia Della Corna. Miglior marcatore, alla memoria di Matteo Trenti, il boy scout di 16 anni falciato sulla sua bici a Monza nel 2015, è risultato con 42 punti Luca De Antoni, degli Azzurri Niguardese. Il premio Fair Play è stato assegnato alla Gerardiana, la squadra che ha commesso meno falli. Non è mancata, per quella che era la nona edizione della Coppa Monza e Brianza, una presenza istituzionale: per il Comune di Monza è intervenuta l’assessora allo Sport Viviana Guidetti. E come sempre, si è disputata anche la partita più bella, quella fra le “vecchie glorie”: a incrociarsi gli amici ed ex compagni di squadra di Stefano Manzoni.