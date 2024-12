Il Gp di F1 miglior evento dell’anno con l’Amerigo Vespucci e il G7

L’ultimo Gran premio d’Italia di Formula 1 a Monza sul podio dei migliori eventi per complessità organizzativa, insieme al tour mondiale dell’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, e al G7. A decretarlo - poche ore dopo la firma del rinnovo del contratto che garantisce a Monza un posto nel Mondiale di F1 fino al 2031 - il Bea Italia Festival 2024, evento che premia le migliori manifestazioni dell’anno. In particolare sono state apprezzate le attività in Fanzone come il Driver Engagement, ovvero l’incontro dei piloti di F1 con i propri fan, lo show in griglia con l’Inno di Mameli interpretato dal maestro Andrea Meli e il flautista Andrea Griminelli accompagnati dalla Banda della Guardia di Finanza e da danzatori con imponenti bandiere tricolori. Infine l’intrattenimento musicale con i Meduza.

"Questo premio ci riempie di orgoglio – la soddisfazione di Marco Ferrari, direttore Aci per lo sport –, anche perché siamo risultati i migliori tra gli eventi sportivi e costituisce il giusto riconoscimento della professionalità e dell’impegno di Automobile club d’Italia nell’organizzazione di una manifestazione di rilevanza mondiale come il Gran premio d’Italia. Consapevoli che lo spettacolo della F1 moderna non si esaurisca in pista, nel corso degli anni con i nostri partner abbiamo lavorato per rendere sempre più attraente l’intrattenimento per gli appassionati". Il riconoscimento celebra - secondo le motivazioni - “un evento straordinario, caratterizzato da un elevato livello di sfida in termini di logistica, gestione strutturale e organizzazione di talenti. Oltre 335mila spettatori hanno partecipato al weekend, svoltosi in uno dei luoghi più iconici del motorsport, con una complessa gestione delle normative ambientali. La sinergia tra Aci, Autodromo e Free Event ha permesso di affrontare con successo tutte le difficoltà, dando vita a momenti indimenticabili e celebrando il Made in Italy attraverso performance di alto livello“.

Marco Galvani