Il gommista generoso torna libero. Ma l’inchiesta non è chiusa

Torna in libertà Martino Longoni, il gommista di 54 anni coinvolto nell’inchiesta per corruzione che ha portato in carcere il vigile del fuoco addetto agli acquisti per l’ufficio automezzi del Comando provinciale di Monza Enrico Celestino Vergani. Il gip del Tribunale di Monza Andrea Giudici ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari a Longoni dopo l’interrogatorio di garanzia avvenuto giovedì. "Ha chiarito la sua posizione e sono venute a cadere le esigenze cautelari", è il commento del suo difensore, l’avvocato Ivan Colciago. Nessuna istanza di modifica della misura cautelare è stata invece presentata dal vigile del fuoco e dall’imprenditore dei servizi antincendi Sergio Fortini, 54 anni, di Manerba del Garda, anche lui in carcere e dalla moglie di Vergani, Mariangela Braggiato, 54 anni, ai domiciliari. Questi ultimi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere al giudice. L’imprenditore del Bresciano ha ottenuto gli arresti domiciliari, ma per motivi di salute. Il prossimo passo per i tre ancora sottoposti a misura cautelare sarà di chiedere di venire interrogati per portare la loro versione delle accuse contestate e poi chiedere al gip la modifica della custodia.

Secondo le indagini dei carabinieri di Desio, coordinati dalla allora pm della Procura di Monza Michela Versini ora diventata giudice, il vigile del fuoco, che era anche sindacalista, ha abusato del suo ruolo per ottenere mazzette dai fornitori, ma anche regali come buoni benzina e catene da neve per le proprie auto, oltre che intascarsi beni del Comando provinciale dove prestava servizio. La moglie del pompiere è invece indagata di riciclaggio. L’inchiesta intanto non si ferma e non è escluso che si possa allargare la cerchia degli indagati.

Stefania Totaro