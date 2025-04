Il glamping a 5 cerchi. Le casette olimpiche anteprima da museo

Le sue mobile home sono richiestissime nei migliori glamping village e resort di mezza Europa. Ora Crippacampeggio, azienda da 68 milioni di euro di fatturato con quartier generale a Carate Brianza e polo produttivo principale a Torre d’Isola, in provincia di Pavia, sbarca alla Milan Design Week, dove parteciperà all’anteprima del Villaggio olimpico e paralimpico di Cortina d’Ampezzo. L’azienda brianzola, vincitrice della gara per l’allestimento delle “casette“ del villaggio dei Giochi invernali di Milano-Cortina, aprirà la sua installazione al pubblico per tutta la settimana all’Adi Design Museum di Milano, dove dimostrerà che la vita all’aria aperta non solo è salutare, ma anche molto chic.

"Un evento tra design, innovazione e visione strategica", fanno sapere dall’azienda, che ha progettato le 377 casette su ruote per 1.400 atleti (in realtà strutture modulari domotizzate a elevata innovazione) in modo che siano accessibili, senza barriere e a basso impatto ambientale, poiché realizzate su ruote e quindi rimovibili alla fine dell’evento. Le mobile home, pensate per mandare in pensione i vecchi bungalow, potranno avere una nuova vita dopo i Giochi invernali. Crippacampeggio è nata nel 1967 come azienda produttrice di tende da camping. Dal 2010 il salto di qualità con la realizzazione di unità abitative mobili sulla scia dell’evoluzione della vacanza open air con la scoperta del glamping, il cosiddetto campeggio glam. Sono seguite collaborazioni con le università e la partecipazione alla Design Week a partire dal 2019. L’ultima nata è “Waterdream“, suite galleggiante che porta il lusso sull’acqua.

M.Guz.