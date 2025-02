Il giornalismo, passione ancora “giovane“

Osservare con curiosità ciò che accade, raccontare la verità dei fatti e dare voce a chi non ne ha. Sono alcuni degli obiettivi che si pongono gli alunni che fanno parte della redazione scolastica. Un progetto, nato nell’istituto comprensivo Romagnosi di Carate da ormai 4 anni, che riunisce settimanalmente un gruppo di studenti, desiderosi di crescere e di sviluppare uno spirito critico e un senso di responsabilità verso la società. Così è nata la redazione Dante’s news, composta da ragazzi di prima, seconda e terza della scuola media Dante Alighieri che collaborano al fine di creare articoli, poi pubblicati sulle varie edizioni del giornale, rese pubbliche attraverso il sito dell’istituto.

Il Dante’s news, questo il nome del periodico scelto in omaggio al Sommo Poeta cui è dedicato il plesso di scuola secondaria, è un settimanale che nasce dall’esigenza di diffondere informazioni sulla realtà scolastica e sul territorio, una voce alternativa proprio perché parla dei giovani ai giovani stessi. Il laboratorio prende avvio dalla visita alla redazione di un settimanale locale, così da poter approfondire meglio l’ambito del lavoro del giornalista e sfruttare i consigli di chi è esperto del settore. Un’esperienza importante che favorisce il confronto con dei professionisti: i giornalisti in erba colgono i segreti della scrittura giornalistica, come si impagina un articolo e quali trucchi seguire per creare un titolo accattivante.

Durante il periodo del laboratorio i ragazzi si ritrovano per confrontarsi sulle proprie idee, decidono un tema per ciascuna edizione e poi… spazio alla creatività! Ogni anno la redazione può contare un numero significativo di new entries in un ricambio continuo. Ciascuno ha un proprio ruolo: se gli insegnanti diventano “direttori responsabili”, ogni membro della redazione ha un proprio incarico e si decide ogni di nominare collegialmente il caporedattore. Gli studenti scelgono fin da subito quale ambito li appassiona particolarmente: la cronaca, il gossip, la cultura o lo sport. In questo modo ognuno trova il proprio campo di interesse.

Quando si avvicinano le giornate mondiali più importanti come quelle della Memoria o del Ricordo, la redazione sceglie di creare numeri monotematici, per far comprendere agli alunni l’importanza di non restare in silenzio davanti alle ingiustizie. La redazione garantisce un ambiente inclusivo anche per i ragazzi che hanno bisogni educativi speciali: infatti, si adotta il metodo di insegnamento peer to peer attraverso cui i ragazzi con più esperienza aiutano i nuovi arrivati. Insomma, il laboratorio si presenta come una grande occasione per crescere insieme, raccontare storie che possano aprire gli occhi alle persone e imparare anche un mestiere. Il giornalismo è uno strumento potente per informare e sensibilizzare, porta alla luce problemi nascosti e ispira cambiamenti positivi nella società.