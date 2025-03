Il geometra con la passione per la velocità. Davide, dai kart alla mitica 24 ore di Spa

Davide Balbo, il geometra brugherese con la passione per i motori: dai kart alle auto, la sua carriera accelera sui principali circuiti europei. Geometra e pilota, è la doppia anima di Davide. La passione è nata sin da piccolo, all’oratorio di Brugherio, quando correva sui kart a pedali. "Sin da allora - ricorda - immaginavo il rombo dei motori, la velocità e le gare".

Balbo è entrato nel Team RJ un anno fa e a ottobre ha debuttato alla guida di una Citroen C1 alla 24 ore di Spa, il leggendario circuito in Belgio. Alla guida dei kart si è tolto diverse soddisfazioni, sia negli appuntamenti ufficiali sia nelle sfide tra amici, poi nel 2021 il passaggio alle auto a ruote coperte. Prima una Peugeot 106 nella Running Cfb Italia, poi una Mini e una Citroen C2.

Nell’ambito di queste competizioni, avviene l’incontro con il Team RJ di Paolo Ricaboni, team Principal e pilota della scuderia lodigiana. Insieme all’equipaggio formato da Giovanni Fontana, Alessandro Nazzari e lo stesso Ricaboni, Balbo ha corso la 24 ore di Spa. Ottimo il piazzamento: dopo aver a lungo occupato la decima posizione, il brianzolo ha concluso al sedicesimo posto su 118 auto al via.

Ora lo attendono diverse gare, tra circuiti nazionali ed europei: il 2025 di Davide Balbo è già ai blocchi di partenza. Quest’anno il pilota di Brugherio e i suoi compagni affronteranno gare di durata riservate a vetture di serie nel trofeo monomarca Citroen C1 Cup Europa. Il calendario vede come primo impegno stagionale, il 5 e 6 aprile, la 7 ore di Zolder. Seguirà la 6 ore di Magny Cours, in Francia (oppure la 8 ore di Anneau du Rhin, sempre in Francia). Il gran finale nuovamente sul circuito belga di Spa.

La febbre intanto sale. Zolder è l’appuntamento più vicino e grazie al sostegno degli sponsor (In-Consult di Riccardo Appiani, Amministrazioni condominiali Studio Fabris e DB Studio), Davide sarà atteso non solo da gare di carattere internazionale, ma tornerà in pista anche nella Running Cfb Italia, gareggiando a Pomposa, nel Ferrarese, il 14 giugno, Varano de’ Melegari il 2 agosto, a Cervesina, il primo novembre, per poi chiudere definitivamente la stagione il 6 dicembre a Modena.

