Il gelataio star mette sul cono l’intero menù

Sarà il pistacchio il protagonista indiscusso che per nove giorni riempirà le vaschette di gelato per la quarta edizione dei “Pistacchio days“, l’evento creato da Marco Iirillo (nella foto), titolare della Gelateria del Sole di viale Brianza 72 alla Valera. Da sabato e fino al 7 luglio, ogni giorno verranno realizzati due nuovi gusti a base di pistacchio. I già collaudati Cheese pistacchio, fiore all’occhiello della gelateria e il classico Gran pistacchio, per chi ama gustare il sapore al naturale, verranno affiancati da golosità mai sperimentate dal palato, come zola e pistacchio, pistacchio variegato con crema di spinaci e grana, crema di pistacchio variegata con liquore a base di whiskey irlandese e crema di latte, yogurt al pistacchio variegato al mirtillo rosso, giusto per citare qualche gusto nuovo. In totale saranno 18 le varianti con il pistacchio che saranno proposte.

Non mancherà anche il fior di sale al pistacchio. Iirillo non è nuovo a questo genere di iniziative. Come il gelato al gusto carbonara che gli è valso l’anno scorso il decimo posto al concorso “Mille idee per un nuovo gusto. Gelato dell’anno 2023“ e il miglior gelato al gusto gianduia che lo ha fatto trionfare al 44esimo Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, l’evento professionale più importante al mondo dedicato al gelato artigianale e all’arte del dolce, portando il nome di Varedo su un podio prestigioso. A novembre dell’anno scorso, così come già accaduto nel 2022, ha anche conquistato il “Top quality oro“, il riconoscimento che la Federazione internazionale pasticceria gelateria, cioccolateria attribuisce attraverso la Frusta top quality.

Veronica Todaro