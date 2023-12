Il galateo con sole e pioggia. Ombrelli, ventagli e guanti: dettagli per ogni occasione

“Con il sole e con la pioggia“: viaggio nella storia tra ombrelli parasole e parapioggia, guanti e ventagli con la mostra del Museo etnologico al Mulino Colombo di vicolo Scuole (aperta fino al 21 dicembre, poi tornerà visitabile dal 9 gennaio al 10 marzo). Il Museo etnologico apre i bauli e continua la rassegna delle “galanterie“, questa volta con la collezione di raffinati ombrellini da sole e ombrelli da pioggia, a cui si aggiungono ventagli, bastoni, guanti e tutto il necessario per le apparizioni pubbliche richieste dalla vita sociale. La mostra racconta l’evoluzione della società. Fino ai primi del ‘900 ogni occasione comportava, come dettato dal galateo, un abbigliamento appropriato per signore e signori eleganti: da casa, da viaggio, da passeggio, da carrozza, da visita, da ballo, da lutto e da sport. Poi la Grande Guerra ha cambiato tutto: non c’erano più occasioni che richiedessero il rispetto del galateo. Gli uomini erano in guerra e le donne dovettero occuparsi di molte mansioni prima considerate maschili. Scomparvero i vestiti a orario e gli accessori superflui. I pochi rimasti assunsero forme semplici e schematiche. Gli oggetti esposti sono stati ritrovati in cantine e soffitte, testimoni di epoche passate. Completa l’esposizione una raccolta di fotografie d’epoca della fototeca del Museo. La mostra offrirà anche l’occasione di incontro con esperti che condivideranno le personali esperienze nel mondo degli ombrelli e degli accessori. La mostra a ingresso gratuito è aperta martedì, giovedì e domenica (10-12.30), mercoledì (16-18.30).