Il futuro scende in pista Un Gran premio senza piloti supercar e auto con la spina

di Marco Galvani Monoposto senza pilota. A guida autonoma. Concentrato di tecnologia e intelligenza artificiale frutto della ricerca spinta di università di tutto il mondo. Si sfideranno a Monza, nel nome di una partnership tra il Milano Monza Motor Show (MIMO) e Indy Autonomous Challenge. Appuntamento il 18 giugno, gran finale del salone internazionale dell’auto che accenderà i motori il 16 all’autodromo, ma con un hub espositivo anche in piazza Duomo a Milano (dove il 16 giugno passerà la carovana della 1000 Miglia e il giorno seguente i modelli per la celebrazione dei 120 anni di Ac Milano). L’edizione dinamica del Motor Show si concluderà con la prima gara in Europa tra Dallara AV-21 guidate da un software di controllo che, grazie ai sensori, ai supercomputer e agli altri hardware montati, permette alla vettura di guidare in piena autonomia. Sarà una doppia sfida per i team e le loro monoposto, fino a oggi impegnate in gare di guida autonoma nell’ovale della pista negli Stati Uniti, dove era possibile raggiungere velocità di 250 kmh, ma a Monza chiamate a misurarsi anche con curve e staccate. Ma il MIMO 2023 sarà anche la vetrina per oltre 40 case automobilistiche e motociclistiche tra paddock, box,...