Il futuro digitale. Corso gratuito

Prende il via il 5 luglio il corso di competenze digitali per il livello intermedio-avanzato promosso da Afol Monza e Brianza. Quaranta ore che si svolgeranno nella fascia oraria del mattino dalle 9 alle 13, con frequenza obbligatoria, nella sede del Palazzo del Lavoro di via Tommaso Grossi 9 a Monza. Competenze di fine corso: utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni. Il corso è gratuito, previa verifica dei requisiti. Tra le materie: le competenze digitali nel mercato del lavoro, panoramica sulle tecnologie trattate word, excel, powerpoint, intelligenza artificiale, excel avanzato e funzioni avanzate di excel, creazione di grafici e analisi di dati con pivot table, creare presentazioni efficaci e coinvolgenti, utilizzare modelli e temi personalizzati, animazioni e transizioni professionali. E ancora: tecniche di public speaking per relatori, esempi di applicazioni dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana, introduzione al deep learning, intelligenza artificiale e marketing, copywriting, social media, email marketing, web editing, automatizzare attività ripetitive con macro. Al termine del percorso è previsto un accertamento sulle competenze acquisite con test scritto. Se la prova sarà superata, verrà rilasciato l’attestato di competenze con una frequenza minima del 70% delle ore di lezione. Per informazioni e iscrizioni: g.guarna@afolmb.it oppure 039/8396470. Il corso avrà luogo al raggiungimento del numero minimo di 7 allievi.

Veronica Todaro