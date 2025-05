Il futuro della scrittura. Due mostre per riflettere

“Segno+scrittura“, bipersonale allo Spazio Heart di Vimercate per due protagonisti indiscussi della scena artistica milanese degli ultimi decenni: Fernanda Fedi e Gino Gini, capaci di fondere rigore e immaginazione, memoria e contemporaneità in un dialogo raffinato e profondo sul rapporto tra segno e scrittura, parola e immagine.

"Le due mostre scorrono in parallelo – spiega la curatrice Simona Bartolena, l’altro è Armando Fettolini – e si interfacciano l’una con l’altra perché i due artisti lavorano, seppur ciascuno con la propria personalità e in modo molto diverso, in maniera equidistante su un unico tema, quello della relazione fra la pittura e la parola".

In Fernanda Fedi "è una relazione di segno, di gesto", mentre in Gino Gini "è più stretta, guarda a mondi in cui la poesia e la parola hanno un ruolo più importante nella creazione artistica". Fedi con “La scrittura è morta. Reinventiamo la nostra scrittura“ propone un viaggio intenso attraverso una delle fasi più significative del proprio percorso creativo, quando si libera del rigore strutturale per abbracciare il gesto, il segno pittorico, la materia emotiva.

Gini, invece, con “Nel segno della scrittura“ offre una riflessione lucida e stratificata sulla necessità di ordinare, archiviare e dare forma al pensiero. Accanto agli Atlanti del cielo degli anni Novanta, l’artista propone alcune serie più recenti come le Home Page, gli Alfabeti e, in particolare, i Calendari.

Fernanda Fedi e Gino Gini riflettono sulla relazione fra pittura e parola - Spazio Heart (via Manin 2, Vimercate). Fino al 15 giugno. Orari di apertura: da giovedì a domenica 16-19. Ingresso libero.