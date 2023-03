Il film “L’ultima vetta“ per raccontare la passione tragica per la montagna

La proposta arriva dal gruppo Juniores del Club alpino italiano di via Venezia 33: riflettere, attraverso un docufilm, sulla bellezza ma anche sulla pericolosità della montagna.

L’appuntamento è per mercoledì alle 21, quando sul grande schermo del cine-teatro La Campanella di piazza Anselmo IV andrà verrà proiettato “L’ultima vetta”, la storia dell’alpinista trentenne Tom Ballard, scomparso insieme all’italiano Daniele Nardi nel tentativo di scalare il Nanga Parbat, in Pakistan, nel febbraio del 2019.

Il film non racconta solo la tragica impresa, ma anche una storia familiare avvincente, una storia in cui la passione per l’alpinismo è nel Dna, nel sangue.

V.T.