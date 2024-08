Il feudo della Brianza. Archi, spade e catapulte: "Noi, cavalieri del Medioevo diamo vita ai libri di storia"

Sono studiosi, atleti, artigiani, sarte, costumisti, tutti uniti da un’unica grande passione: la storia medievale della loro Brianza. Dal 2003 l’associazione culturale Brianza Medievale - Compagnia del Corvo, con sede a Giussano, rappresenta una realtà consolidata sul territorio, proponendo rievocazioni storiche con costumi, armi, prodotti e rappresentazioni fedeli dell’epoca, frutto dell’ingegno e del lavoro degli stessi associati. "Siamo in 25, ma tutti molto appassionati – garantisce il presidente di Brianza Medievale, Renato Maria Diforti –. C’è chi si occupa di ricerca storica, da laureato in materie umanistiche, chi come me con le proprie mani produce armi dell’epoca, come archi e frecce o oggetti e suppellettili vari, e chi ancora disegna e tesse i vestiti, rispettando i canoni dell’abbigliamento brianzolo dell’epoca". L’associazione ripropone perlopiù la vita della Brianza del XIII° secolo, promuovendo le sue radici storiche attraverso fonti e documenti, riproducendo mestieri ed attività quotidiane, e inscenando esibizioni di duelli o battaglie.

"Tutto il nostro lavoro si basa su fonti storiografiche certe – puntualizza il presidente dell’associazione –, ci teniamo molto che venga rappresentata una vera rievocazione storica e non una semplice suggestione dell’epoca medievale. La maggior parte dei nostri costumi è risalente all’epoca del casato dei Della Torre, i quali possedevano la Signoria di Milano (comprendente la Brianza), prima di essere sconfitti dai Visconti nella famosa Battaglia di Desio (1277), che noi nelle nostre rappresentazioni rievochiamo". "La Brianza fu allora epicentro di un evento cruciale che cambierà la storia non solo del nostro territorio ma di Milano e di tutta la Lombardia – continua Diforti –. Accanto a questo filone storico, nei nostri spettacoli riproponiamo il filone delle arti e dei mestieri, allestendo banchetti animati da nostri iscritti nei panni di mestieranti dell’epoca e il filone degli Ordini medievali, in particolare di quello dei Lazzariti, i Cavalieri di San Lazzaro". Impossibile non chiedere, data l’identità giussanese dell’associazione, di Alberto da Giussano. "Quella di Alberto da Giussano è una figura leggendaria – chiarisce il presidente –, pertanto non si presta alle nostre ricostruzioni storiche. Tuttavia, per esempio la Battaglia di Legnano della Lega Lombarda contro il Barbarossa è un evento che possiamo tenere in considerazione di rievocare anche a Giussano". Brianza Medievale da parecchi anni gira tutta la Lombardia e gran parte dell’Italia prendendo parte a rievocazioni storiche.

"Andiamo volentieri dove troviamo un’opportunità – precisa Diforti –. Da anni ormai è diventata tradizione l’appuntamento al Castello di Brescia che riunisce una ventina di associazioni, ma siamo stati spesso anche a Pavia, in Piemonte e in altre regioni, soprattutto Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Umbria". "Tanto abbiamo fatto naturalmente anche nella nostra Brianza – puntualizza –, ad esempio è bellissima la Rievocazione Storica che ogni anno si fa nel centro storico di Monza, a cui abbiamo partecipato per tante edizioni consecutive, ma che da due anni saltiamo per pura coincidenza, a causa di sovrapposizioni con altri eventi. L’anno scorso c’è stata una bella rievocazione storica a Giussano, al Parco di Villa Sartirana e diverse volte abbiamo partecipato al Palio degli Zoccoli di Desio, altra bella manifestazione". "Da qualche tempo poi – conclude – collaboriamo con le scuole per far vedere dal vivo ai bambini quello che studiano sui libri. Siamo sempre molto attivi, i prossimi appuntamenti saranno il 24 agosto a Corenno Plinio sul Lago di Lecco, l’8 settembre a Casale Ritta, e il 29 settembre a Sesto San Giovanni, con i nostri banchi di arte e mestieri per un evento promosso dalle associazioni di categoria".