Il festival di Nova. Le compagnie amatoriali e il copione della passione: "Il nostro teatro per tutti"

Quattro compagnie finaliste, selezionate tra le 46 partecipanti, da stasera a domenica daranno vita al Festival del teatro amatoriale di Nova Milanese, portando in scena il meglio del teatro amatoriale proveniente da nove diverse province, culminando in un’esperienza teatrale diversificata e partecipativa. Il Teatro Magico con la Casa degli Zotici annunciano le serate finali della prima edizione del festival, un evento che rappresenta un’importante iniziativa per valorizzare il teatro amatoriale e promuovere il talento locale, con il patrocinio del Comune. La rassegna offre una ricca varietà di spettacoli che alternano generi e stili, per portare in scena un’esperienza teatrale coinvolgente e accessibile a tutti, dai più piccoli agli adulti, e rafforzare i legami culturali con la comunità locale.

Il programma prevede oggi alle 21 e per tre sere alla stessa ora, “Il senso della vita“ per la regia di Giovanni Cussino, portata in scena da I Derivati complessi, domani “Io, te... o lui“ di Massimo Pomella con la compagnia Il Laboratorio delle idee, sabato “Il filo magico“ di Paolo Scottini con la compagnia Fomefilò, una commedia brillante in due atti, e domenica alle 15.30 “Le bugie con le gambe lunghe“ di Eduardo De Filippo con la compagnia Il Prologo sotto la regia di Beatrice di Bari. Sarà un’occasione per vivere l’arte teatrale in tutte le sue sfumature e sostenere il talento di attori e compagnie che hanno messo anima e passione nelle loro opere. I quattro spettacoli selezionati rappresentano le diverse capacità dimostrate dal teatro amatoriale di andare incontro alle esigenze del loro pubblico, abituato ad uno stile popolare e divertente. "Il Festival del Teatro Amatoriale – spiegano gli organizzatori – ha lo scopo di aiutare le compagnie amatoriali a promuovere le loro attività di produzione e distribuzione e creare un’occasione di confronto tra le varie personalità artistiche, di ricerca e sperimentazione teatrale, presenti sul territorio della Lombardia e zone limitrofe".

La giuria sarà composta da persone legate al mondo della produzione teatrale amatoriale o che collaborano con il progetto di formazione e distribuzione dell’associazione oltre che rappresentanti della cultura e dell’informazione del nostro territorio. Dopo lo spettacolo di domenica pomeriggio, la giuria riceverà la valutazione media di tutti i giurati e sarà invitata a confrontarsi per decidere a chi assegnare il premio di mille euro previsto per lo spettacolo vincitore oltre all’occasione di ripetere la rappresentazione nell’Auditorium comunale a febbraio. Anche al pubblico presente in sala verrà data la possibilità di votare. "Confidiamo in una ampia adesione a questa prima edizione del festival e auguriamo a tutti i partecipanti di avere una nuova occasione per scoprire le grandi risorse e potenzialità del teatro amatoriale, che da sempre rappresenta una grande possibilità per il territorio di condividere le passioni che lo guidano e il grande desiderio di mettersi alla prova". Ad ospitare il festival sarà “Il teatro Magico“ nel centro parrocchiale di via Giussani 3. Biglietto unico 5 euro, abbonamento a quattro spettacoli 15 euro. È consigliata la prenotazione. Per informazioni: 353-4482049, segreteria.teatromagico@gmail.com.