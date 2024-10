Il festival della musica indipendente. Al Bloom canta tutta l’Europa

Due festival all’insegna della musica indipendente, in arrivo da varie parti d’Italia e d’Europa, nel nome del rock più potente e dell’hardcore punk. Un doppio appuntamento con cui saziare la voglia di sonorità dal forte impatto. Ma anche un’intera giornata dedicata alle tematiche ambientali con incontri sulla sostenibilità, laboratori e spettacolo di poetry slam. Sarà un fine settimana fitto di concerti e di eventi quello del Bloom di Mezzago. Oggi alle 22.30 luci e amplificatori del palco di via Curiel si accenderanno per accogliere il ritorno della rassegna “Tutto Il Nostro Sangue“, che da 8 anni è impegnata a far conoscere le nuove produzioni e i gruppi che animano la scena indipendente tra rock, punk e le altre ramificazioni. Ad alternarsi dal vivo saranno 3 band, provenienti dalla Puglia, dal Piemonte e dalla Brianza: a rompere il ghiaccio saranno i pugliesi Chivalà, con i loro brani post-harcore; subito dopo toccherà ai brianzoli No Pine Mall (nella foto), in bilico tra post-rock e shoegaze. A chiudere i torinesi Mary Star, dalle tonalità emogaze e post-hardcore. Ingresso libero. Domani sarà la volta del festival “Ali di cera - Piume Pesanti“, che dalle 17 proporrà una serie di stand dedicati ad artigianato creativo, serigrafia e fanzine. Dalle 19 scatterà la musica, con 6 gruppi, di cui due in arrivo da Paesi Bassi e Gran Bretagna. A esibirsi saranno i milanesi Dags! con il loro math-rock; li seguirà la band screamo Karnabahar, dall’Olanda. Alle 20.30 si scateneranno i ternani Die Abete con il loro post-hardcore, per lasciare poi spazio ai Cosmetic, gruppo romagnolo tra emo e shoegaze. Alle 22 i britannici I Feel Fine, tra emo e math-rock, e a chiudere la rassegna saranno i milanesi Radura con il loro granitico cosmic screamo. Biglietto d’ingresso 15 euro.

Domenica il festival “Terrestra“, che vuole invitare a riflettere sulle tematiche ambientali e della sostenibilità. Saranno 3 gli appuntamenti di giornata: alle 14 Werner Wiartalla, ingegnere fisico del centro culturale UfaFabrik di Berlino, parlerà di “Cultura sostenibile - A partire dai luoghi!“, su come trasformare gli edifici; alle 17 sempre Wiartalla condurrà il laboratorio “Crea il tuo forno solare“. Alle 18 sarà la volta della poesia performativa con “Poesia Potente - Poetry Slam“, con autori che si sfideranno a suon di versi sotto la guida di Davide Passoni. Ingresso libero.