Il duello per il futuro di Renate. Allera contro la staffetta leghista

Anche a Renate i cittadini sono chiamati a votare per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. L’unica certezza è che, dopo dieci anni con il leghista Matteo Rigamonti alla guida della città, il nome del sindaco cambierà.

Rigamonti infatti dopo due mandati passa il testimone a Claudio Zoia: sarà lui - già vicesindaco fra il 2009 e il 2014 - a rappresentare la lista Cresce Renate. Dovrà vedersela con Vincenzo Allera, candidato dell’opposizione. Zoia è un leghista della prima ora, un candidato che, come fa sapere il gruppo, "è stato scelto per le sue notevoli capacità amministrative e la sua vasta esperienza nell’ambito comunale"’. Nel quinquennio in cui è stato chiamato a lavorare per il paese, Zoia "ha dimostrato competenza e dedizione al servizio pubblico, guadagnandosi il rispetto e la fiducia della comunità". Ora Cresce Renate promette "qualità amministrativa, con nuove energie e progetti per il futuro del Comune: dopo 10 anni di buona amministrazione, siamo pronti a rinnovarci, forti dell’esperienza pregressa". A supporto del candidato sindaco ci saranno il primo cittadino uscente Matteo Rigamonti e il vice Luigi Pelucchi. "Sono orgoglioso che il gruppo abbia scelto me per guidare il paese – ha detto Zoia – Il mio intento è quello di procedere con nuovi obiettivi prestando particolare attenzione al settore dei servizi sociali, alla valorizzazione del ruolo dei giovani e al potenziamento della sostenibilità ambientale". Si rinnova anche la minoranza uscente con la lista RenateSì. A guidarla nel ruolo di candidato sindaco c’è Vincenzo Allera. Classe 1971, già presidente della Pro Loco, è stato fino al 2023 priore della contrada ‘’Le Sorgenti’’ nel corso del Palio Renatese. Allera lavora in ambito commerciale ed è alla sua prima esperienza di politica locale. Oggi risiede a Oriano di Cassago, ma è originario di Renate e ha vissuto a lungo in paese.

RenateSì raccoglie dunque il testimone lasciato dal gruppo di ‘’Insieme per Renate’’ che dal 1995 al 2009 ha amministrato il paese prima con la sindaca Maria Luisa Sironi e poi con Elisa Riva; da tre mandati il gruppo è all’opposizione. "Siamo convinti che Vincenzo Allera sia la persona adeguata a guidare Renate verso un futuro migliore e per costruire una comunità più forte, inclusiva e resiliente – afferma Antonio Venezia, portavoce di RenateSì – Invitiamo i cittadini renatesi a unirsi a noi in questo nuovo progetto e a sostenere il nostro candidato sindaco nel cammino verso le elezioni amministrative di giugno".