Il distretto del mobile regge ancora. Le imprese del territorio in crescita

Le imprese del territorio di Meda vengono considerate un distretto produttivo e commerciale che le colloca tra le eccellenze nazionali, soprattutto nel comparto “mobile-design“ con prodotti artigianali di alta qualità che abbinano design e innovazione, risultato di studi e ricerca continua, rivolti a un target elevato di clientela nazionale e internazionale, che crea un indotto commerciale significativo per tutto il territorio. Meda si conferma la città del Design.

Il tessuto del territorio è caratterizzato dalla presenza di imprese di dimensioni medio-piccole che esercitano la propria attività nel campo industriale, commerciale e dei servizi alle imprese e alle famiglie, di cui alcune risalenti alla fine dell’800, per un totale di 2.521. Dai dati estratti dal Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 dagli archivi della Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi si evince che i segnali congiunturali dell’artigianato manifatturiero del quarto trimestre 2023 registrano un miglioramento complessivo all’interno dell’area vasta di Milano, Monza Brianza e Lodi. La dinamica evidenzia una ripresa rispetto ai trimestri precedenti. La manifattura artigiana di Monza e Brianza mostra i segnali più consistenti del miglioramento della dinamica industriale; si registra una progressione significativa dell’indice della produzione industriale rispetto al trimestre precedente (da 113 a 114,9) che si accompagna a un netto aumento degli ordini e del fatturato. Nel dettaglio, crescono tutte le attività, in modo più spinto i servizi avanzati e finanziari.

Un altro settore che si è distinto per un’ottima prestazione è quello delle costruzioni (+2,6%) sostenuto dai bonus fiscali; al contrario nuova contrazione per il commercio all’ingrosso ed al dettaglio (-1,3%) in difficolta in tutti e tre i territori. Altrettanta negativa la tendenza della manifattura (-1,1%) che continua a perdere operatori. Alla data del I° semestre 2024 i settori prevalenti delle attività medesi risultano sempre le imprese manifatturiere in numero di 477, mentre rimangono stabili le imprese commerciali (ingrosso, dettaglio, e- commerce) in numero di 366. Il tessuto commerciale medese registra in particolare un piccolo aumento nel campo delle attività produttive (industrie, artigianato, PMI) 477 al 28 giugno 2024, in calo rispetto ad ottobre 2023.

