Il diritto allo studio vale un tesoro. Oltre 2 milioni a studenti e famiglie

Progetti educativi e formativi, servizi per studenti e famiglie, manutenzioni: Vimercate stanzia 2,2 milioni per il diritto allo studio di 2.421 ragazzi, dei quali quasi un quinto è straniero e un altro quinto non abita in città, spalmati su 13 plessi, (quattro materne, cinque elementari e tre medie), dove ogni anno vengono serviti 255mila pasti. Numeri che restituiscono la complessità del pianeta scuola con il quale il Comune si confronta ogni giorno. Fra gli investimenti più importanti due conferme, lo Sportello d’ascolto e i mediatori culturali di ‘Tutti per uno’: "L’obiettivo – spiega l’assessora all’Istruzione Maria Teresa Foà – è il benessere degli alunni". Da qui lo sguardo che va oltre a nozioni e curriculum - che nessuno discute -, ma che in tempi sempre più complicati per i ragazzi richiede ricette tagliate su misura. "La parola d’ordine per noi è alleanza – ancora Foà –. Comune, scuola e territorio devono avere un indirizzo pedagogico unitario, l’obiettivo è costruire relazioni positive basate sull’ascolto delle esigenze". C’è dunque il sostegno a interventi specifici, ma non solo. Ai fondi si aggiunge "l’impegno dell’intera macchina municipale - biblioteca, Museo del territorio, uffici cultura, sport, ecologia e polizia locale - che offre alle classi proposte culturali e il coordinamento con le società sportive".

Proseguono anche i piani più innovativi, “Montessori“, “Senza Zaino“ e “DaDa-logica“, sui quali la giunta ha garantito l’acquisto a copertura di tutte le esigenze di arredo. Confermate "le collaborazioni con le altre agenzie educanti, dal Centro di aggregazione giovanile a quelli per l’Istruzione degli adulti, ad Artevox, TeatrOreno, Anpi, Consultorio Cardinal Martini, associazioni, parrocchia e oratorio che da sempre propongono attività ricreative e di socializzazione".