Il decesso dopo due giorni di agonia

Ha lottato, ma non ce l’ha fatta Marinella Malacrida, la pensionata 72enne che mercoledì mattina è stata investita da un camion in via Monte Rosa ad Arcore.

Troppo grave il trauma cranico riportato nell’impatto, la ciclista è morta al Niguarda dove era stata accompagnata in elisoccorso.

Si allunga così la scia di sangue sulle strade della Brianza. La vittima abitava poco lontano dal luogo dell’incidente, nella frazione La Cà. La tragedia si è consumata all’incrocio nelle vicinanze degli stabilimenti Rovagnati, intorno alle 10.30.

Ancora da chiarire le cause del contatto, secondo la prima ricostruzione della dinamica affidata alla polizia locale, l’autista del mezzo pesante non si sarebbe accorto della presenza della donna sulla carreggiata.

Il punto sulla Provinciale è trafficatissimo. È lo stesso in cui nel 2021 perse la vita una 29enne di Casatenovo in motocicletta, madre di due bambini piccoli. Anche per l’anziana lo sconto è stato terribile. Le condizioni di Marinella Malacrida erano parse da subito molto critiche, dopo due giorni di agonia in oispedale, il drammatico epilogo.

Un altro grave incidente ieri a Cornate d’Adda, in via Circonvallazione: nella collisione fra auto e moto sono rimaste ferite in modo serio quattro persone, tutte finite in ospedale. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso.

Bar.Cal.