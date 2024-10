Il crimine online. Apre l’ufficio reati informatici

Un ufficio tutto dedicato al contrasto dei reati informatici, noti anche come cyber crimes. È stato aperto un ufficio per i cittadini che vogliono sporgere denuncia per questi reati, dall’accesso abusivo a un sistema informatico al cyberstalking, frodi informatiche, cyberbullismo, pedopornografia online, diffamazione e minacce via web, furto di identità, truffe online e altri reati legati al mondo della tecnologia. Il nuovo ufficio sarà gestito da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria al quale i cittadini vittime di reati informatici possono rivolgersi per ottenere assistenza e supporto. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti in termini di qualità dei servizi offerti dal Corpo di polizia locale ai cittadini. Inoltre, la polizia locale medese, attraverso i controlli su strada e le verifiche sulle operazioni effettuate, potrà individuare documenti falsi o non conformi. Nel mirino patenti di guida, carte d’identità e passaporti contraffatti.

Questo nuovo servizio si aggiunge agli incontri sulla prevenzione che ciclicamente vengono offerti alla cittadinanza, con particolare riferimento alle categorie fragili e più vulnerabili. Spiega il Comandante Claudio Del Pero: "Già in questi primi giorni stiamo seguendo un’indagine su una truffa in ambito immobiliare, collaborando in maniera fruttuosa con tutti i soggetti che possono aiutarci nelle varie fasi del caso. Invito quindi tutti i cittadini a rivolgersi a noi per qualsiasi necessità, senza esitazioni". L’ufficio dedicato a questo servizio si trova al primo piano del Comando di polizia locale, in via Isonzo 6/b. È operativo da lunedì a sabato, pronto ad accogliere e aiutare chiunque abbia bisogno di assistenza in materia di reati informatici, anche per informazioni è possibile informarsi contattando il numero 0362.34.20.74.

Son.Ron.