Il corpo musicale trova un tetto. Nuova casa all’ex sede Fla

Il corpo musicale “Santa Cecilia 1902“ di Seveso ha una nuova casa al primo piano dell’ex sede della Fondazione Lombardia per l’Ambiente di Largo 10 Luglio 1976. L’edificio è stato assegnato in gestione al Comune di Seveso con una convenzione. Competerà al corpo musicale “Santa Cecilia 1902“ la cura e la gestione del primo piano (pulizie e manutenzione ordinaria) e l’assistenza logistica (apertura/chiusura, sistemazione sedie, gestione impianto audio e video) per eventi organizzati da terzi al piano terra e per un numero massimo di 10 giornate all’anno. Piano terra che resterà la sede delle sedute del Consiglio comunale come avvenuto finora. Poi, i membri del corpo musicale dovranno garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde presente nel perimetro interno ed esterno del centro, con un minimo di sette tagli l’anno. "Questa convenzione è un nuovo esempio di vicinanza dell’Amministrazione alle associazioni che danno lustro alla città di Seveso. Il corpo musicale che ha oltre 120 anni di vita si trovava in un momento di difficoltà e con spirito di collaborazione ci siamo sentiti in dovere di aiutarlo, per quanto ci fosse possibile, trovando una nuova sistemazione.

Una soluzione quella dell’ex centro ricerche che ci permette anche di valorizzare un edificio situato in una posizione strategica e che il Comune ha il compito di rendere vivo e più sicuro" dice la sindaca Alessia Borroni. "Devo ringraziare l’Amministrazione comunale che in tempi brevissimi ha trovato un’ottima soluzione logistica per le nostre esigenze - spiega Riccardo Busetto, presidente della “Santa Cecilia“. Siamo felicissimi, abbiamo di nuovo un luogo ideale per continuare a fare musica".

Sonia Ronconi