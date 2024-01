Il contadino “fai da te“. Dalla passione per l’orto alla più grande community di amici dal pollice verde

Nel suo ultimo libro insegna come potare al meglio, da sé, i più diffusi alberi da frutto, quelli che molti piantano in giardino o mettono in vaso su un terrazzo. In passato ha raccontato come crearsi un orto sul balcone e ha suggerito ortaggi insoliti da coltivare. E abitualmente dispensa consigli via web su come far crescere, dalla semina alla raccolta, verdure biologiche, attraverso la maggiore community online dedicata alla coltivazione di orti e frutteti con metodi bio, che oggi conta più di 175mila follower su Instagram.

Brianzolo doc e con una passione nata sul campo, a tutti gli effetti: è il triuggese Matteo Cereda, che ogni giorno intreccia l’amore per l’orto, le piante e la natura con l’interesse per il mondo di internet. Una passione che è diventata un lavoro, grazie alla collaborazione con agronomi e contadini, che sono le voci esperte su cui possono contare i lettori del sito, delle pagine social e dei libri di questo 38enne, veduggese d’origine, che ha fatto studi in tutt’altro settore ma poi è stato rapito dall’orticoltura. "Mi occupo da ormai qualche anno di divulgazione in tema di agricoltura – racconta –. Tutto è nato quando mi sono appassionato di orti e ho creato un blog su questo argomento, sfruttando le competenze che avevo perché già mi occupavo di siti web".

"In realtà – spiega – ho una laurea in discipline economico-sociali, che però non c’entra con ciò che ho fatto poi nella vita. Ho iniziato a lavorare nell’azienda di arredamento di famiglia e lì ho cominciato a seguire i siti web: mi ci sono appassionato e mi sono messo a fare quello di lavoro. Quando poi mi sono appassionato di orto ho unito le due passioni e pian piano è diventata un’occupazione a tutti gli effetti. Nel 2015 ho creato il sito www.ortodacoltivare.it, che ha riscosso molto interesse: da lì si è trasformato in un lavoro". "Quando le visite sul sito hanno iniziato a diventare tante, essendo un semplice appassionato e non un esperto, ho cercato dei collaboratori agronomi e contadini e così l’attività è diventata un lavoro di squadra – dice Cereda –. In parallelo ho creato i canali social, con articoli, foto e video".

"Con amici ho creato anche una società agricola in cui produciamo zafferano, ma non sono un contadino, perché è tale chi vive del lavoro della terra, io sono solo un appassionato – sottolinea –. E non sono nemmeno un influencer, perché il nostro è un lavoro di squadra, non c’è un personaggio: siamo come una rivista che dà consigli, usiamo i mezzi dei social ma ogni contenuto ha informazioni utili, suggerimenti pratici, non è un intrattenimento o una narrazione personale". E poi ci sono i libri. "Ne ho già pubblicati due, quello che uscirà questa settimana è il terzo – continua il 38enne triuggese –. Il primo, scritto con l’agronoma Sara Petrucci, si chiama “Ortaggi insoliti“ e tratta di coltivazioni da orto un po’ meno comuni del solito. Il secondo, “Mettete orti sui vostri balconi“, è un manuale su come coltivare in vaso, ma non piante fiorite, bensì coltivazioni che poi danno qualcosa da mangiare. L’ultimo, che uscirà martedì, si intitola “Potatura facile“ e l’ho scritto insieme a Pietro Isolan, che è perito agrario: è sulla potatura degli alberi da frutto, un tema di solito percepito come difficile, molto tecnico, ma che in realtà ognuno può imparare. Solitamente i manuali di potatura sono molto seri, molto agronomici, quindi ho pensato di fare un libro che metta la potatura a portata di tutti, con un linguaggio semplice e illustrato: la mia professionalità è proprio quella di spiegare in modo chiaro. Il fatto di non avere uno studio strutturato in materia alle spalle mi permette di rendere semplici alcuni concetti e di non dare per scontate altre cose. Tutto naturalmente fatto però in collaborazione con esperti del tema". "Già in preordine il libro ha avuto un boom di prenotazioni e la cosa ci ha piacevolmente stupito – conclude Cereda –. D’altra parte, se pensiamo a quanti hanno un paio di alberi da frutto in giardino o i limoni in vaso... Nel testo spieghiamo come scegliere le forbici, in che periodo si fanno i lavori, poi pianta per pianta si mostra come fare, su una ventina di specie dal melo all’ulivo al limone, che sono le più diffuse. Ci sono consigli concreti uno dopo l’altro. E come extra per i lettori del libro c’è anche un’ora di videolezione sul web, in un’area registrata. Se uno impara a potare da sé, l’acquisto del libro lo ammortizza con il risparmio sul giardiniere".