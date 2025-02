Il consultorio è ancora chiuso. Servizio a rischio

Meda rischia di perdere il consultorio familiare. Lo sportello è chiuso dalla scorsa estate: le violente grandinate hanno danneggiato la copertura della palazzina di via Roma, senza dimenticare le infiltrazioni d’acqua. Ora la grande preoccupazione è che il servizio potrebbe non riaprire. Le opere di riqualificazione, infatti, non sono ancora iniziate. Da mesi, un volantino avvisa della chiusura "per ristrutturazione" e invita a rivolgersi per appuntamento al consultorio di Seregno o Seveso.

Il sindaco Luca Santambrogio (foto): "Il proposito dell’amministrazione è di mantenere questo servizio in città una volta che i locali torneranno a norma. Eravamo informati che il consultorio non si trovava più in spazi appropriati e così abbiamo affidato il progetto per la ristrutturazione dei locali. Dobbiamo però capire se Asst vorrà riaprirlo a Meda oppure scegliere per il trasferimento alla Casa di Comunità di Lentate. Noi sistemeremo l’ufficio e poi intraprenderemo un dialogo con Asst".

L’Asst offriva il servizio al secondo piano della palazzina dei Servizi sociali di via Roma, fino a quando le grandinate della scorsa estate non hanno compromesso l’agibilità dei locali. Oggi resta aperto l’ufficio per la scelta e revoca del medico, al pian terreno dell’edificio. L’amministrazione ha incaricato un professionista per la riqualificazione. La speranza è che dopo i lavori il consultorio riapra a Meda, ma col tema dell’assenza di personale il sindaco Santambrogio è preoccupato che Asst spinga per trasferire lo sportello nella Casa di Comunità di Lentate. I soldi a bilancio per i lavori ci sono. Ma la data di avvio dell’intervento non è ancora stabilita, quindi l’ufficio resterà chiuso fino a buone nuove.

Sonia Ronconi