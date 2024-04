Il Consorzio nella storia: finale di Superlega . Tra Monza e il primo scudetto resta Perugia

di Andrea Gussoni

È la Mint Vero Volley Monza la seconda finalista della Superlega. La squadra del Consorzio, mai arrivata all’ultimo atto dei playoff nella sua storia, si è infatti aggiudicata al tie-break la bella in casa dei campioni d’Italia dell’Itas Trentino, capaci di rimontare da 0-2 ma poi sconfitti ai vantaggi di un’incredibile maratona che ha sorriso alla squadra rivelazione di questa stagione. I brianzoli, che con il rientro di Stephen Maar e la sostituzione di Arthur Szwarc con Eric Loeppky nel ruolo di opposto hanno pareggiato i conti in una serie che sembrava già chiusa, sono partiti fortissimo alla “Il T Quotidiano Arena“, dominando il primo set e prendendosi anche il secondo con una pallavolo di grandi difese e attacchi puntuali equamente divisi tra tutti gli uomini a disposizione di un ottimo Cachopa.

Nel terzo set, l’ex Fabio Soli ha chiamato un time out sul 5-10 ricordando ai suoi ragazzi che non era finita. Poteva sembrare una frase fatta ma Alessandro Michieletto e compagni hanno reagito e riabbracciando anche per qualche scambio Riccardo Sbertoli (in cabina di regia con una mano ancora dolorante) hanno allungato l’incontro al quarto set dove Monza ha rimesso la testa avanti ma, complice un calo di uno stanchissimo Maar e nonostante le pipe di uno scatenato Ran Rakahashi, si è fatta nuovamente recuperare e battere ai vantaggi. Tutto quindi si è deciso al tie-break, dove il primo doppio vantaggio è stato ancora per gli ospiti che però hanno subito due servizi vincenti di Daniele Lavia che ha mandato Trento avanti al cambio di campo. I ragazzi di coach Massimo Eccheli, mai domi, hanno nuovamente messo la freccia, costruendosi due match point ma i campioni in carica hanno annullato tutto allungando la contesa anche ai vantaggi. Monza ha fallito un’altra occasione per chiudere i conti ma alla quarta con una diagonale stretta di Takahashi ha completato la sua impresa, quasi impossibile dopo le prime due gare della serie dominate da Trento.

La finale scudetto scatterà giovedì in casa della Sir Susa Vim Perugia, quella per il terzo posto vedrà gli ormai ex campioni d’Italia giocarsi con l’Allianz Milano l’ultimo pass per la Champions League. I brianzoli ci sono già.

ITAS TRENTINO-MINT VERO VOLLEY MONZA 2-3 (18-25, 22-25, 25-23, 26-24, 15-17)