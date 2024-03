Il Consiglio dei ragazzi: servono spazi

Mercoledì la sala consiliare del Comune di Meda ha assunto una nuova veste, fresca e dinamica, perché ha accolto gli studenti delle scuole superiori “Anna Frank“ e “Traversi“. Con il supporto dell’Amministrazione e dei docenti, si è svolto il Consiglio comunale dei ragazzi. Gli studenti dell’Istituto “Traversi” hanno rivestito la carica di sindaco, assessore al Territorio, alle Comunicazioni, alla Cultura, allo Sport e di consigliere alle Comunicazioni. Gli alunni dell’Istituto “Anna Frank“ hanno rappresentato, invece, la carica di vicesindaco, assessore alle Pubbliche relazioni, all’Istruzione e di consigliere al Territorio. L’assessora all’Istruzione Mara Pellegatta ha aperto la mattinata accogliendo i ragazzi e ringraziandoli per essersi messi in gioco. Nome per nome, i ragazzi sono stati chiamati a ricoprire la loro carica prendendo posto, guardando il pubblico fatto di altrettanti studenti e iniziando così la discussione circa un questionario fondamentale: capire quali infrastrutture adatte ai ragazzi dovrebbero essere introdotte nella scuola e nella città di Meda. Diversi i punti emersi, come la necessità di spazi, aree verdi sicure e attrezzate,progetti di promozione della mobilità dolce, mezzi di trasporto pubblico potenziati, aree in cui lasciare il materiale scolastico, spazi in cui esprimersi e svolgere attività come il club del libro o corsi di botanica e tanto altro. Il tutto nell’ottica di poter vivere Meda in maniera più aggregante, partecipativa e sicura.

Esigenze, queste, che incontrano la volontà dell’Amministrazione di assicurare spazio e tempo ai giovani medesi, desiderosi di poter cambiare, in ottica virtuosa, il volto della Città.

Son.Ron.