Il consigliere spazzino anche a Natale

Ha dedicato qualche giorno delle festività di fine anno per ripulire alcune aree pubbliche invase da rifiuti e insieme ai ringraziamenti ha ricevuto anche un rimprovero: "Ma come, fai parte della minoranza e fai un favore alla maggioranza?".

Claudio Trenta, il pensionato diventato celebre dopo essere stato multato per avere riparato una buca in strada e oggi consigliere comunale d’opposizione, ha trovato l’occasione per spiegare pubblicamente, ancora una volta a mezzo social, le sue iniziative.

"Io faccio il mio dovere di cittadino e consigliere comunale. Hanno tentato in tutti i modi per non farmi arrivare in comune, centrodestra e centrosinistra, tanto da costringermi a crearmi una terza lista per raggiungere l’obiettivo.

Ho lottato per raggiungerlo e sto cercando di onorare il mandato coinvolgendo la cittadinanza non a parole ma dando l’esempio, impegnandomi in prima persona visto che sono sempre stato accusato di essere un provocatore e di saper solo criticare" spiega Trenta.

"Sto facendo quello che avrei fatto se fossi stato io l’assessore. Avrei organizzato squadre di volontari e lavorato con loro a tenere in ordine il territorio. Avrei dedicato il giusto tempo alla parte burocratica e il rimanente alla parte pratica di gestione del territorio in prima persona dedicando l’intera giornata alla missione intrapresa sette giorni su sette se necessario".

Claudio Trenta, insieme all’amico Salvatore Iacono Manno, negli ultimi giorni si è dedicato alla pulizia di alcune aree del paese particolarmente degradate per la presenza di rifiuti.

Sono stati puliti i parcheggi di via 25 Aprile, largo Missori e via Trento.

È stato recuperato un carrello della spesa abbandonato per strada e riconsegnato al supermercato proprietario.

Sono stati raccolti in tutto 9 sacchi di pattume e 3 sacchi di bottiglie di vetro, tutto conferito in discarica e documentato con foto delle operazioni e mail di preavviso degli interventi inviate all’ufficio tecnico comunale.

"Non sto facendo nessun favore alla maggioranza, anzi tutt’altro, il mio obbiettivo è dimostrare che al governo del paese ci sono alcuni elementi inadeguati al compito loro assegnato, lo stesso problema che c’era nella giunta precedente perché queste problematiche si trascinano da sempre" dice Trenta, che ne ha pure per quelli che gli hanno chiesto perché, essendo pensionato, ha fatto questo lavoro durante le feste natalizie: "Perché così i parcheggi da pulire erano sgombri".