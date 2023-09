Il coniglietto Mochi cerca famiglia a Monza: adozione consapevole

All’Enpa di Monza sono in cerca di una famiglia non solo cani e gatti. Ma anche i conigli (e sono tanti) come Mochi. Un coniglio adulto arrivato nel rifugio di via San Damiano nel novembre del 2022. Dall’Enpa di Monza ricordano che anche per il coniglio è fondamentale un’adozione consapevole. "I conigli sono animali impegnativi e non devono essere mai adottati o acquistati come “soluzione facile” - spiegano -. Hanno esigenze specifiche in termini nutrizionali, e molte delle malattie che gli vengono sono attribuibili a una dieta sbagliata. Inoltre, anche se sono soffici come i gatti, sono molto più delicati e una caduta – anche da un metro di altezza – può provocare un grave infortunio o la morte. Per questo non sono adatti a bambini molto piccoli. È molto importante inoltre dare ai conigli la possibilità di vivere liberi per casa". Scrivere a [email protected] oppure telefonare allo 039.83.56.23 dalle 14.30 alle 17.30.