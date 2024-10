Il concorso nel segno di Puccini. Cinquanta giovani talenti in gara ad Arcore da tutto il mondo

Era il 29 novembre del 1924 quando Giacomo Puccini moriva a Bruxelles, la città degli ultimi anni. Nel centenario, Arcore ha lanciato un concorso di lirica e ha vinto la scommessa: alla gara hanno partecipato "50 cantanti in arrivo da tutto il mondo", racconta Evy De Marco, assessora alla Cultura, ideatrice delle celebrazioni dedicate al Maestro che con la Brianza ebbe un tegame speciale: "Amava i nostri paesaggi e a Monza nacque il suo unico figlio, Antonio". Un luogo del cuore che oggi rende omaggio al compositore. Sul podio, la kazaka Aigerim Altynbek, soprano: è la vincitrice del primo concorso Puccini Città di Arcore. Così il borgo si è ritagliato "uno spazio nel panorama internazionale dell’opera dedicato a giovani talenti". Sul podio di Villa Borromeo altre due donne, Donatella De Luca, ed Elena Antonini. Per tutte borse di studio e importanti ingaggi. "La selezione è stata durissima e si è conclusa con 10 finalisti – spiega l’assessora - In giuria, il presidente Fanel Ignat dell’Opera Nazionale di Bucarest, Leontina Vaduva, soprano, Gianpaolo Mazzoli, direttore del Conservatorio Boccherini di Lucca , Carlo Balzaretti, direttore del Conservatorio Puccini di Gallarate e l’agente lirico Marco Impallonemi. Al pianoforte il maestro Gioele Muglialdo".

Il premio speciale Hariclea Darcleè del Consolato di Romania è andato al soprano italiano Laura Stella, mentre il premio speciale Regina Margherita offerto dalla sezione lombarda dall’Ordine Dinastico di Casa Savoia è stato consegnato al soprano iraniano Forooz Razavi insieme a tre concerti offerti dal Conservatorio di Gallarate, dall’importante circuito Brianza Classica- Early Music Italia e dal Consorzio Brianteo Villa Greppi.

Il premio speciale Felice Schiavi di Hyundai Fratelli Novara è stato assegnato ex-aequo al tenore Daniele Falcone ed al baritono Leonardo Cremona.