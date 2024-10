Il Comune scende in piazza. Nozze, Spid e cittadinanza all’ombra dell’Arengario

Il Comune scende in piazza per presentare le proprie attività e il proprio funzionamento ai cittadini. Compresi matrimoni di rito civile - tre ne avverranno nel corso della giornata sotto l’Arengario - nuove cittadinanze e una serata di silent disco pensata per i più giovani. Sarà questo il succo della ricca giornata di questo sabato, intitolata emblematicamente “Cosa abbiamo in Comune“.

Nell’“agorà“ di Monza (piazza Trento e Trieste, largo IV novembre, piazza Roma), dalle 9.30 del mattino fino alle 2 di notte (con la silent disco), i tanti servizi offerti dalla macchina comunale (che conta 850 dipendenti) saranno dunque portati fuori dal Comune: ci saranno 7 stand tematici, ognuno per ciascun settore amministrativo, in cui sarà possibile discutere con i funzionari, partecipare a laboratori e a momenti di lavoro aperti a tutti, e in cui intrattenersi con musica, animazione e degustazioni. Significativa sarà la presenza del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che passerà per un saluto istituzionale all’inaugurazione delle 9.30 insieme al sindaco di Monza Paolo Pilotto, seguito dal taglio del nastro per il nuovo veicolo dei servizi sociali per il trasporto di persone con difficoltà motorie. Il rappresentante del Governo torna in una città di certo a lui non estranea, da ex studente del liceo scientifico Frisi. A partire dalle 10.30 è in programma la celebrazione dei tre matrimoni all’Arengario (un tempo sede comunale), e alle 15.30 cinque famiglie, provenienti da Albania, Romania, Bangladesh e Ecuador, riceveranno la cittadinanza per naturalizzazione, mentre alle 21.30 giurerà un neo diciottenne proveniente dal Benin, che diventa cittadino italiano. Ricco il programma negli stand. In quello dei servizi sociali ci saranno laboratori in tema di invecchiamento attivo, di inclusione e per gli adolescenti; la protezione civile presenterà la campagna “Io non rischio“, prove di abilità e monitoraggio meteorologico. La polizia locale porterà in piazza i mezzi in dotazione e le attività dell’ufficio verbali e della centrale operativa; i servizi demografici saranno presenti con un punto informazioni, rilasceranno le carte d’identità per i più piccoli e le credenziali per lo Spid; il servizio istruzione predisporrà laboratori di educazione alimentare in collaborazione con Sodexo e illustrerà l’esperienza della scuola primaria Dante nelle buone pratiche contro lo spreco di cibo.

La scuola Borsa presenterà lo sportello servizi al lavoro e la sua offerta formativa, mentre gli allievi dei suoi corsi di cucina si occuperanno di preparare e servire un risotto per tutti in piazza Trento e Trieste. Il servizio giovani farà infine conoscere lo sportello Informagiovani e l’educativa di strada, e darà vita alla Silent disco in largo IV Novembre dalle 22, con in consolle tre giovani e talentuosi dj brianzoli (Intercomunale trash Brianza, Dj Sofficino, e Simone Colombo Dj).

Ogni visitatore potrà ritirare all’infopoint di Largo IV Novembre un “passaporto“ da far timbrare dopo avere visitato gli stand. Al termine, quando tutti gli spazi saranno obliterati, riceverà in omaggio una sorpresa: biglietti di ingresso alla Villa Reale e ai Musei Civici, ingressi omaggio al Teatro Manzoni o Binario 7, e ingressi alle partite dell’Ac Monza e del Vero Volley.