Il Comune più “scaricato“ d’Italia. La App fa il record di download

La App ufficiale del Comune è la più scaricata d’Italia. Lo certifica l’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) che ha voluto premiare il sindaco Emanuele Pozzoli (a sinistra nella foto durante la premiazione) per il risultato. La cerimonia è avvenuta in occasione di un momento molto significativo: l’assemblea nazionale dell’Anci a Genova. "La nostra App è disponibile da maggio – commenta il sindaco – e siamo già il Comune sotto i 20mila abitanti con la App più scaricata d’Italia. Segno che la digitalizzazione è la strada giusta per un Comune più moderno e vicino ai besanesi, che si sono dimostrati pronti ad accogliere i nuovi servizi pensati per loro". Risultato brillante, dunque, visto che per ritirare il premio a Genova il Comune di Besana ha superato la concorrenza di oltre 7.800 realtà sparse in tutta la penisola. Risultato anche inaspettato, visto che la App è attiva soltanto da cinque mesi. È stata introdotta al termine di un lungo percorso che ha portato prima di tutto a rinnovare il vecchio sito internet. "In poco tempo – racconta Pozzoli – siamo passati dal sito che risaliva agli anni ‘90 e dagli uffici comunali senza software, a uno strumento web moderno, alla App del Comune e allo sportello telematico. Il nostro Comune era in grandissimo ritardo sulla digitalizzazione. Per questo il primo investimento è stato sul software per gli uffici e lo sportello telematico. Poi abbiamo portato il nostro Comune sui social per informare meglio e più velocemente, rivelandosi strumento utilissimo come tutti hanno potuto constatare durante la pandemia. E abbiamo aperto uno sportello a Villa Raverio per aiutare chi non ha familiarità con le nuove tecnologie".

Il Comune di Besana, in realtà, ha anche un’altra caratteristica. Bravo a promuovere una App, non rinuncia mai al contatto diretto con il cittadino. Il sindaco ormai da anni il terzo mercoledì del mese è sempre presente con un gazebo al mercato del mercoledì per dialogare con i cittadini, raccogliere le segnalazioni, dare risposte immediate. Perché la App offre numerosi servizi, ma il piacere di parlare guardandosi negli occhi e concludere con un sorriso e una stretta di mano non sarà mai soppiantato da nessuna tecnologia.