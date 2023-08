Il Comune di Monza riapre parchi, giardini e cimiteri

Qualche piccolo danno, rami caduti e tegole volate, tanta preoccupazione, alcuni disagi, fiumi sotto costante monitoraggio, ma niente a che vedere con gli eventi catastrofici di un mese fa. Per questo, ieri l’Amministrazione comunale – nonostante gli ennesimi fenomeni temporaleschi – ha deciso di aprire regolarmente il Parco di Monza, i Giardini Reali e i cimiteri della città. Almeno nelle aree sicure. "I giardini e le aree verdi verranno progressivamente riaperti nella giornata di lunedì – ha fatto sapere il Comune – per consentire ai tecnici di eseguire i necessari controlli di sicurezza dopo il breve ma intenso temporale di venerdì pomeriggio. Ovviamente saranno riaperte le sole aree già messe in sicurezza dopo i nubifragi del 21 e 24 luglio". Quelle attualmente ancora chiuse verranno riaperte nelle prossime settimane: le numerose squadre di tecnici impegnate nel ripristino, infatti, stanno completando le molte richieste di intervento prestando anche una particolare attenzione a decine di cortili e giardini delle scuole, che a breve inizieranno la propria attività. Una corsa contro il tempo per cercare di ripristinare le condizioni di sicurezza in tutta la città e in particolare nei luoghi sensibili. Sempre tenendo incrociate le dita, si invitano tutti alla prudenza.

Ale.Cri.