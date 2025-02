Il Comune cancella tutti gli eventi

Il Comune ha deciso di cancellare tutte le manifestazioni previste, come segno di rispetto e vicinanza alla famiglia Rovagnati e a un’azienda le cui origini e la cui storia sono profondamente intrecciate col territorio.

Il paese si fermerà per salutare per l’ultima volta Lorenzo Rovagnati, con l’annullamento delle iniziative e degli eventi pubblici e l’invito a negozi e aziende della città ad abbassare le saracinesche durante i funerali. Il lutto cittadino è stato proclamato per 4 giorni, ossia da giovedì a oggi, oltre all’intera giornata in cui si svolgerà il funerale: la data delle esequie è ancora da fissare, ma è già certo che l’amministrazione guidata dal sindaco Luciano Casiraghi (in foto) sarà presente in forma ufficiale. Sindaco e Giunta hanno poi invitato associazioni e società sportive, cui è stato vicino in vita Lorenzo Rovagnati, a trovare ognuna per proprio conto il modo di esprimere un "commosso saluto" all’amministratore delegato del colosso alimentare, "nonché vicinanza alla sua famiglia".

"La Rovagnati, conosciuta a livello mondiale, è sorta a Biassono e con il nostro territorio coltiva da oltre ottant’anni un forte legame, non solo a livello produttivo ed economico, ma anche affettivo, culturale, sportivo e sociale", sottolineano dall’amministrazione, mentre il sindaco Casiraghi ha raccontato come questo sia "un momento di dolore per tutta la nostra comunità, vedo tanta incredulità nelle persone che ho incontrato per strada andando in Comune a piedi. Lorenzo insieme alla sua famiglia partecipava attivamente allo sviluppo sociale ed economico di Biassono. Non potremo mai dimenticarlo e sempre ne saremo grati".

Fabio Luongo