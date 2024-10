Il Comune batte cassa. Più fondi per le assunzioni

Lotta all’evasione e revisione delle convenzioni scadute e delle concessioni che regolano l’utilizzo del suolo pubblico: è la ricetta del sindaco Roberto Assi per dare fiato alla macchina comunale. Da rifare anche il regolamento per l’utilizzo dell’area feste: finora bastava costituirsi in associazione per non pagare.

"L’utilizzo del suolo pubblico tutto gratuito non è possibile – spiega Assi –. Sarà una manovra impopolare, ma i fondi entreranno per case comunali e nuove assunzioni di personale, per una migliore pulizia di strade, aiuole e roseti e per servizi più accurati che fanno bella la città". La necessità si è fatta più stringente facendo la conta delle forze in campo: i dipendenti comunali fino agli anni ‘90 erano 230 e oggi sono 157. Quindi in parte l’amministrazione percorrrerà la strada di affidare alcuni servizi in remoto alla piattaforma di intelligenza artificiale in via di realizzazione e in parte con nuove assunzioni. Quanto alla digitalizzazione, sono stati erogati i primi 60mila euro da un contributo di Pnrr per un totale di 7 bandi, tutti aggiudicati. Per esempio, potrà essere digitalizzata la prima segnalazione all’Ufficio relazioni con il pubblico, oggi gestito da una persona che deve leggere e girare ai diversi uffici decine di mail di osservazione dei cittadini che con il nuovo sistema verranno smistate automaticamente ai servizi interessati. In tema di assunzioni, l’amministrazione comunale può assumere nuovi impiegati per rimpiazzare trasferimenti e pensionamenti se la spesa per il personale non supera il 27% della parte corrente del bilancio. "Abbiamo tagliato 900mila euro di consulenze e esternalizzazioni – spiega Assi – portando la voce personale al 22% della spesa corrente. Quindi, negli ultimi dieci giorni abbiamo indetto sei bandi tra un addetto servizi di protocollo e anagrafe, un farmacista, un impiegato nel settore finanze, 2 agenti di polizia locale, un esperto dell’ufficio tecnico". Si aggiunge la proposta ai giovani della Leva civica. Si stanno svolgendo i colloqui per incarichi di 8 mesi (a 582 euro mensili) per ragazzi che affiancheranno i dipendenti nei servizi istruzione, promozione del territorio, protezione civile, ambiente e manutenzione del verde. In aggiunta sono stati avviati 7 progetti di Servizio civile nazionale per protezione civile, asili nido, promozione turistica, educazione alimentare e per avviare l’ufficio benessere animale. "Riusciamo finalmente a sostituire il personale andato a riposo negli ultimi due anni – fa notare la vicesindaca Mariele Benzi – poi, intervenendo su vasione di imposte, tributi e oneri concessori, riusciremo a ridare corpo agli uffici".