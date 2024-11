Il Comune accende la smart city. Luci, fibra e pali “intelligenti“

Il percorso per rendere Monza una moderna smart city vede un futuro più luminoso. "Stiamo procedendo con la sostituzione delle 12mila lampade obsolete negli altrettanti lampioni della città, con nuovi apparecchi a Led – afferma l’assessore all’Energia e alla Transizione digitale Carlo Abbà –. Siamo giunti a quasi 10mila lampade sostituite e tra qualche mese arriviamo a completamento".

"Questo è uno degli interventi del project financing sottoscritto con Acinque, per 13 milioni di euro, che vede in corso tutta una serie di altre azioni che stanno mettendo le basi per una conversione di Monza in smart city – continua l’assessore – Mi riferisco alla sostituzione di 191 quadri elettrici, alla posa di 23 chilometri di cavi e all’enorme lavoro sulle videocamere. Le stiamo portando da 90 a 250, anche grazie al nostro impegno di trovare finanziamenti extra da altri bandi o dal budget comunale. Altro passaggio fondamentale è il completamento della rete di fibra ottica su tutti e 94 gli edifici comunali. Una volta realizzate queste premesse potremo fare il passaggio successivo da city a smart".

Per “smart“ l’assessore intende altre e più avanzate soluzioni tecnologiche che segnerebbero un ulteriore passo avanti per una città urbanisticamente “intelligente“. Si parla di pali intelligenti (provvisti di videocamere integrate e sensibili), di cui per ora solo uno è attivo in città (a Cantalupo), di nuovi router e server che potenzino ulteriormente la velocità dell’apparato informatico comunale, di una specifica illuminazione dei luoghi di interesse artistico (su modello di piazza Trento e Trieste, su cui si interverrà tra poco), e azioni per il turismo sostenibile, come i cinque totem smart di Monza turismo, attualmente inattivi, e su cui l’assessore ha intenzione di rimettere mano.

A.S.