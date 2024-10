Il comandamento dei Legnanesi. Guai a chi ruba. Parola di Mabilia

Una storia piena di risate e colpi di scena, con gli irresistibili personaggi della famiglia Colombo. Una vicenda che, tra equivoci, malintesi e dialoghi scoppiettanti, avventure e disavventure, farà riflettere su un comandamento sempre attuale. Sono gli ingredienti che daranno vita domani alle 21 al nuovo spettacolo teatrale dei Legnanesi, un concentrato di ritmo e buonumore che verrà portato in scena al Pala Fitline Desio di largo Atleti Azzurri d’Italia, dove una delle compagnie teatrali più amate di sempre proporrà la rappresentazione dal titolo “Guai a chi ruba“. Al centro di una travolgente narrazione ci saranno come sempre Antonio Provasio, alias la Teresa, Enrico Dalceri ovvero la Mabilia e Italo Giglioli nei panni del Giovanni. Stavolta la storia che coinvolge la famiglia Colombo prende il via dalla partecipazione della Mabilia a un concorso di beneficenza, in cui si aggiudica l’adozione temporanea di un ragazzo problematico ma dal carattere travolgente.

Il giovane Carmine entra così a far parte della famiglia, che dovrebbe farlo crescere con sani principi: a Teresa e Giovanni il compito di reinserire il ragazzo in società con i valori morali necessari per vivere onestamente, alla Mabilia quello di vestire il ruolo della sorella maggiore. Ma visto che le abitudini son dure a morire, e quelle malsane più di tutte, proprio per colpa di una bravata di Carmine la famiglia Colombo si ritroverà in un’aula di tribunale, chiamata a discolparsi di qualcosa che non ha commesso. Tra battute esilaranti e un Giovanni che rischia la galera, per la gioia di Teresa, in un precipitare degli eventi che sembra senza via d’uscita, la situazione cambierà all’improvviso, spingendo tutti a riflettere sul settimo comandamento, non rubare. Tra comicità e tradizione, sarà uno spettacolo brillante, divertente e spassoso, con la tappa desiana che avrà anche una finalità benefica: parte del ricavato della serata verrà devoluto a sostegno della Posteria Sociale di Desio, la struttura che in città funziona come un piccolo emporio solidale in cui le famiglie in difficoltà possono fare la spesa gratuitamente, sulla base di un sistema a punti, grazie ai prodotti raccolti attraverso i “carrelli solidali“ collocati in alcuni supermercati e a quanto raccolto con apposite iniziative. Biglietti in vendita su Liveticket.