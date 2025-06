Il colosso delle valvole. Ksb, un secolo di successi

Valvole e pompe Ksb hanno scritto un pezzo di storia dell’industria italiana e oggi l’azienda festeggia i 100 anni nel Paese. Dal 2004 il colosso tedesco che fa viaggiare fluidi in tutto il mondo ha preso casa a Concorezzo. E un doppio evento, in Villa Reale e in azienda con dipendenti e famiglie, ha celebrato il traguardo. Tanti i progetti importanti nei decenni, il Gruppo ha partecipato al recupero della Costa Concordia, aiuta a riscaldare e raffrescare la Scala di Milano e Palazzo Grassi a Venezia e i suoi prodotti sono nei più importanti grattacieli, a partire dal Bosco verticale.

Nel 2020 ha contribuito alla costruzione di un ospedale pediatrico in Uganda, progettato dall’architetto Renzo Piano per Emergency. Una lunga cavalcata cominciata nel 1925 quando nel capoluogo lombardo aprì la Società Italiana Pompe Klein, in via Principe Umberto con officina in via Moscova. Fu la prima filiale tedesca della “Frankenthaler Maschinen- & Armatur-Fabrik Klein, Schanzlin & Becker”. La scintilla di una crescita inarrestabile qui e nel mondo, oggi il gigante conta 39 stabilimenti in 17 Paesi, 190 service e circa 15mila dipendenti. Famose le scelte che puntano al benessere del personale, dal frutteto aziendale al ristorante interno. Forte l’impegno anche sulla sostenibilità. "I nostri prodotti hanno fatto la storia dell’ingegneria permettendo al Paese di crescere e svilupparsi – dice il consigliere delegato Riccardo Vincenti -. Abbiamo avuto e conserviamo un ruolo di partner essenziale ogni volta che bisogna capire come migliorare la qualità della vita delle persone".