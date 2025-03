Il cinema arriva tra i banchi. Buoni per bambini e famiglie

L’obiettivo è quello di avvicinare i più giovani e i loro cari al mondo del cinema, offrendo momenti di svago e condivisione a un prezzo speciale. A questo proposito il Comune, in collaborazione con il cinema “le Giraffe“ di Paderno Dugnano, ha annunciato che a partire da sabato le famiglie dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e le primarie della città, che hanno depositato in Comune un’attestazione Isee fino a 17mila euro, potranno usufruire di un coupon nominale valido per l’intero nucleo familiare, che consente di assistere alla proiezione di qualsiasi film in programmazione al prezzo agevolato di 5 euro per ciascun componente. Il coupon è valido tutti i giorni, per una sola proiezione al giorno, fino al 31 dicembre.

"Abbiamo voluto offrire alle famiglie un’occasione speciale per trascorrere del tempo di qualità insieme, scoprendo la magia del cinema a un costo accessibile", ha dichiarato Laura Caldan, assessora all’Istruzione e coscienza civica del Comune di Varedo. Ma non finisce qui. "Abbiamo pensato anche ai più grandi - prosegue l’assessora -. Infatti è attiva un’offerta speciale per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Varedo. Per loro, è disponibile una scontistica nominale che consente di assistere alla proiezione di qualsiasi film al prezzo speciale di 5 euro ciascuno, per lo studente e un suo accompagnatore". Anche in questo caso la promozione è valida fino alla fine dell’anno.

"Con questa doppia iniziativa coinvolgiamo i nostri giovani cittadini, offrendo loro occasioni di svago e di crescita culturale, oltre a momenti di condivisione con amici e familiari - ha concluso Laura Caldan -. Ringrazio Marco Tordelli e la società Flash Color per la sensibilità dimostrata verso le nostre famiglie rispondendo al bando con una promozione davvero vantaggiosa".

I coupon destinati alle famiglie saranno distribuiti via e-mail attraverso l’Ufficio Scuola del Comune, invece quelli rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado saranno consegnati direttamente ai ragazzi a scuola. Gli sconti sono nominali, pertanto dovranno essere presentati alle casse del cinema insieme a un documento di identità per ottenere la promozione dedicata.

Veronica Todaro