Il cibo recuperato va alla Caritas. Due in manette

Il bottino di una rapina è finito alla Caritas. Era cibo. E non era certo l’epilogo che si aspettavano i due malviventi, di 46 e 47 anni, uno residente a Burago, l’altro a Gessate, che lo avevano accatastato in macchina senza pagarlo dopo il colpo in un negozio di Mezzago. Prima di andarsene, per aprirsi la via di fuga hanno tentato di investire – per fortuna senza riuscirci – la titolare dell’esercizio commerciale preso di mira, poi sono riusciti a far perdere le loro tracce. Ma i carabinieri di Vimercate hanno avviato subito le ricerche e durante le perlustrazioni hanno notato un’auto sospetta a Bellusco, ferma dopo un lieve incidente stradale, senza conseguenze per nessuno. Era quella che cercavano.

Nel veicolo sono stati trovati i generi alimentari rubati e i due sono stati arrestati. La merce è stata subito sequestrata e, dal momento che non è stato possibile identificare con certezza il legittimo proprietario, una parte è stata devoluta all’organizzazione che assiste persone in difficoltà. La decisione è arrivata su autorizzazione della Procura di Monza, che ha coordinato l’intervento e disposto il trasferimento dei fermati in cella a Monza.

Bar.Cal.