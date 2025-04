Il centrosinistra ha scelto. Civici e dem per Moscatelli

Anche il centrosinistra ha il suo candidato per le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio: dopo un lungo dibattito interno la scelta è ricaduta su Carlo Moscatelli, 65 anni, di cui 40 passati all’Eni, ultima esperienza nella direzione di progetti di sostenibilità. Persona nota in città per il suo impegno in ambito civile e culturale, è la figura in grado di unire realtà tra loro apparentemente diverse e che, tuttavia, hanno deciso di mettersi insieme nel tentativo di governare per i prossimi cinque anni.

Sarà dunque lui il leader di una coalizione che, oltre al Partito Democratico, è costituita anche dal Polo Civico (che riunisce Desio Viva, Desio Libera e Insieme per Desio). Il nome di Moscatelli è uscito soltanto in questi ultimi giorni dopo un confronto tra le diverse forze della coalizione, alle prese con un nodo da sciogliere: candidato di partito, quindi dem, oppure persona espressione di forze civiche? Il nome scelto è capace di mettere d’accordo tutti, visto che Moscatelli ha avuto un passato nel PD, ma può essere considerato a tutti gli effetti espressione della società civile. È uomo del dialogo, della mediazione, non quello dello scontro a tutti i costi, una risorsa in una coalizione dalle tante anime. "È un polo politico e allo stesso tempo civico – commenta Moscatelli –. Con il PD si può governare la città, ma è fondamentale il contributo di realtà civiche che sentono l’esigenza e la responsabilità di voltare pagina. L’amministrazione precedente ci ha lasciato una città abbandonata. È per questo che forze apparentemente poco compatibili hanno sentito la responsabilità di mettersi insieme per un governo stabile".

Moscatelli sceglie il basso profilo: "La mia persona – commenta – è secondaria rispetto al progetto che si sta portando avanti. Mi sono messo a disposizione nel momento in cui ho capito che potevo essere la persona giusta per fare la sintesi di queste speranze e di queste ambizioni. Vogliamo rimettere in gioco la politica. Io, da pensionato, non mi candido per chissà quale ambizione di carriera: lo faccio per il bene della città e per l’amore che ho per Desio. Per la riuscita di questo progetto serve che tutti portino un secchio d’acqua. Anch’io faccio la mia parte, mi rimbocco le maniche e mi metto a disposizione per il grande obiettivo finale. Siamo una coalizione a tutti gli effetti". La presentazione ufficiale della candidatura di Carlo Moscatelli è prevista già per quest’oggi alle 18 alla Pro Desio. Per lui una seconda candidatura a sindaco dopo il tentativo del 2005. Allora il suo candidato, per succedere a Salvatore Pugliese, era stato Gianpiero Mariani che aveva vinto al primo turno. Moscatelli si era fermato al 41,87 per cento delle preferenze.