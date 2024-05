Il centrodestra torna unito. La maggioranza si allarga

"Forza Italia entrerà in maggioranza". A sciogliere i dubbi è il coordinatore provinciale degli Azzurri, Luca Veggian. È stato lui a confezionare l’operazione che ha portato il sindaco di Desio Simone Gargiulo ad abbandonare la sua lista civica “Per Desio” per entrare nel partito di Berlusconi. Una mossa che ha destabilizzato il panorama politico cittadino portando il sindaco a rappresentare un partito che fino ad adesso era all’opposizione, dall’altra parte rispetto alla coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e la stessa civica che aveva vinto le elezioni nel 2021. "Adesso il partito si schiera al suo fianco – annuncia Veggian –, lo fa in punta di piedi, come ultimo arrivato nella coalizione, ma vogliamo essere un supporto forte e serio. Il gruppo ha spalancato le porte e saremo un asset importante per la città". L’obiettivo è anche ripristinare le condizioni di “normalità” nell’ambito del centrodestra desiano rispetto allo scenario generale: "Chiaro che il sindaco stava gestendo una situazione complessa e anomala con Forza Italia all’opposizione – dice Veggian –, ora torneremo a lavorare compatti". L’operazione Desio rappresenta un tassello importante di un piano strategico che il partito sta cercando di mettere in atto a livello nazionale.

È lo stesso Veggian a raccontarne la genesi: "Con Gargiulo l’avvicinamento è iniziato diversi mesi fa nei vari appuntamenti istituzionali per i sindaci del territorio – spiega il primo cittadino caratese –. Quando sono stato votato come coordinatore provinciale ho colto subito la sfida lanciata da Antonio Tajani e dal coordinatore regionale Alessandro Sorte di radunare tutte le liste civiche sul territorio con idee liberali e moderate sotto il cappello di Forza Italia. Che poi non era altro se non uno degli ultimi desideri di Silvio Berlusconi". Un’operazione politica che dovrebbe rendere più ampia e forte la maggioranza, a Desio, anche se il centrosinistra sta preparando battaglia in consiglio comunale, per denunciare i "giochi di potere nel centrodestra a discapito di una città in stato di abbandono". C’è da scommettere che il caso continuerà a far parlare a lungosia in aula sia nelle piazze reali e virtuali della città. Con ulteriori sorprese che non si possono escludere in uno scenario quanto mai movimentato.